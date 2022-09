Οικονομία

Κικίλιας: πρωτιά για την Ελλάδα στις πτήσεις τον Αύγουστο

Τι ανέφερε ο υπουργός τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας, σε ανάρτησή του στο Twitter.

Πανευρωπαϊκή πρωτιά κατέγραψε στις πτήσεις Αυγούστου η Ελλάδα.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, τα ελληνικά αεροδρόμια είχαν την καλύτερη επίδοση στην Ευρώπη, με αύξηση 5% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2019.

Ακολουθεί το Λουξεμβούργο με αύξηση 2%, ενώ όλες σε όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες οι πτήσεις είναι μειωμένες από -2% έως -42% συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

«Η Ελλάδα 1η και τον Αύγουστο σε όλη την Ευρώπη με 5% περισσότερες εμπορικές πτήσεις σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019. Μαζί με το Λουξεμβούργο, οι μόνες χώρες με θετικό πρόσημο» αναφέρει σε ανάρτησή του στο twitter ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας.

