Eξοικονόμηση ενέργειας: Η Βουλή “σβήνει τα φώτα” της

Τι προβλέπεται στην απόφαση για να σκοτεινιάσει το κτήριο του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ώστε να υπάρξει μείωση της απαιτούμενης ενέργειας.

Η Βουλή των Ελλήνων θα συμμετέχει ενεργά στην εθνική προσπάθεια για περιορισμό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να εξοικονομηθούν ενεργειακοί πόροι και κονδύλια, εν μέσω της ενεργειακής κρίσης..

Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής, Κώστα Τασούλα, διακόπτεται ο φωτισμός στην πρόσοψη και στις λοιπές πλευρές του κτηιρίου της Βουλής και θα παραμένει ανοικτός τα βράδια μόνο ο περιμετρικός φωτισμός του κτηρίου, για λόγους ασφαλείας.

Παράλληλα, είναι σε εξέλιξη το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης του κήιρίου, που θα επιφέρει μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 36%.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2019 και βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης, όσον αφορά τα συστήματα θέρμανσης-ψύξης του κτηρίου και του ηλεκτροφωτισμού με την εγκατάσταση νέων φωτιστικών σωμάτων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, στο εσωτερικό του κτηρίου της Βουλής.

Ολοκληρώθηκε και η αντικατάσταση των ξύλινων κουφωμάτων με νέα ενεργειακά κουφώματα.

Επίσης, έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες για την αντικατάσταση του εξωτερικού φωτισμού. Το έργο αναμένεται να είναι έτοιμο εντός του 2023

