Πολιτική

“Καλημέρα Ελλάδα” - Πέτσας: τα νέα μέτρα, οι συνεργασίες και οι εκλογές (βίντεο)

Ο υφυπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, μίλησε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" για όλα τα φλέγοντα ζητήματα μετά τη ΔΕΘ.

Ο Στέλιος Πέτσας, αναπληρωτής Υπουεγός Εσωτερικών, μίλησε στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” το πρωί της Τρίτης και έδωσε τις δικές του απαντήσεις σχετικά με τα νέα μέτρα από την Κυβέρνηση της ΔΕΘ.

“Αυτό που έχει σημασία είναι από τώρα μέχρι τον Δεκέμβριο και για όλο τον χειμώνα να υπάρχει στήριξη.” ανέφερε ο Στέλιος Πέτσας για τα νέα μέτρα που ανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ.

“Το να πούμε ότι την άλλη εβδομάδα θα βγάλουμε νέο μέτρο γιατί αυτά που λάβαμε τώρα, δεν αρκούν θα αναιρούσε τα μέτρα που πήραμε μετά από σύσκεψη” και συνέχισε τονίζοντας πως τα μέτρα της ΔΕΘ ήταν το καλύτερο που μπορεί να κάνει η κυβερνηση με βάση τα δημοσιονομικά δεδομένα.

Όσον αφορά την εξειδίκευση των μέτρων, ανέφερε για το επίδομα θέρμανσης τόνισε πως θα δοθεί επίδομα, αναλογικά σε όλη την Ελλάδα και μίλησε για την επιδότηση για επιστροφή από το “ακριβό φυσικό αέριο” στο πετρέλαιο καθώς έχει αυξηθεί 1200% η τιμή του φυσικού αερίου.

Σε ερώτηση για το εάν θα υπάρξουν επιχορηγήσεις για τη μετατροπή καυστήρων από φυσικό αέριο σε πετρέλαιο, είπε πως θα πρέπει να προσαρμοστούμε, θα επιδοτηθεί η επιλογή εκείνων να χρησιμοποιήσουν το φθηνότερο καύσιμο, δηλαδή το πετρέλαιο.

Όσον αφορά τις εκλογές και τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, περί διλήμματος “Μητσοτάκης ή χάος” ο Στέλιος Πέτσας ανέφερε πως η αναφορά έγινε για την πολιτική αστάθεια που θα έφερνε κάτι τέτοιο, ενώ το όνομα του Πρωθυπουργού είναι συνυφασμένο με την πολιτική σταθερότητα.

Ακόμη, σχετικά με υπόνοιες ότι η Νέα Δημοκρατία θα συνεργαζόταν με τον Βελλόπουλο, ο Στέλιος Πέτσας απαντησε ότι το παράδειγμα αυτό δεν είναι για συνεργασία με την Ελληνική Λύση, αλλά εννοεί πως θα μπορούσε να υπάρξει συνεργασία με πρόσωπα, ενώ "βλέπει" κυβέρνηση με αυτοδυναμία Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές.

Για την εξεταστική επιτροπή σχετικά με τις παρακολουθήσεις και την απουσία του από αυτή ανέφερε, πως είχε καταθέσει πολλάκις σχετικά με το θέμα, ενώ τόνισε πως η κυβέρνηση δεν έκρυψε το ζήτημα "κάτω από το χαλί".

