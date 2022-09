Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: ο Άρης που “μαλώνει” με την Αφροδίτη και οι εντάσεις (βιντεο)

Αναλυτικά οι προβλέψεις της Λίτσας Πατέρα για όλα τα ζώδια, στην εκπομπή “Το Πρωινό”.

Εκτός από τον ανάδρομο Ερμή, η στρολόγος, Λίτσα Πατέρα μίλησε για τον Άρη που "μαλώνει" με την Αφροδίτη και φέρνει ένταση στα συναισθηματικά αλλά και τα οικονομικα.

Όπως όπως τονίζει "υπάρχει και μία πολύ ωραία όψη, η οποία αγγίζει και την Ελλάδα και πρέπει να μείνουμε αισιόδοξοι, ότι θα περάσουν αυτά τα δύσκολα και θα είμαστε πολύ καλύτερα.Αισιοδοξία και προσοχή στο πώς μιλάμε, πώς χειρισόμαστε τα αγαπημένα μας πρόσωπα, γιατί ενδεχομένως αυτές τις ημέρες να υπάρχουν κάποιες παρεξηγήσεις".

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

