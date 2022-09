Κοινωνία

Ατύχημα σε λούνα παρκ: Παιδί τραυματίστηκε στα συγκρουόμενα

Που και πως συνέβη το ατύχημα, με τον τραυμαιτσμό του αγοριού. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε το παιδί.

(εικόνα αρχείου)

Ακόμη ένα ατύχημα συνέβη σε λουνα παρκ, στην Αττική, αποτέλεσμα του οποίου ήταν να τραυματιστεί ένα παιδάκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες τηε ΕΡΤ, ένα 7χρονο αγόρι τραυματίστηκε νωρίς το βράδυ της Δευτέρας, κατά τη διάρκεια παιχνιδιού σε παιδότοπο εμπορικού κέντρου στη Δυτική Αττική.

;Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, το 7χρονο αγοράκι που συνοδεύονταν από τον πατέρα του, μπήκε σε «συγκρουόμενο αυτοκινητάκι» και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού είχε ατύχημα, με αποτέλεσμα να σπάσει κάποια από τα μπροστινά του δόντια και να τραυματιστεί στο στόμα, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις, ο υπεύθυνος του χώρου συνελήφθη από την Άμεση Δράση κατηγορούμενος για «σωματική βλάβη από αμέλεια», ενώ τη διερεύνηση του περιστατικού έχει αναλάβει το τοπικό αστυνομικό τμήμα.

