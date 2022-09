Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: Ακραίες προκλήσεις και ρητορικές επιθέσεις από την Άγκυρα

Κλιμακώνουν την ένταση Τούρκοι αξιωματούχοι, με εμπρηστικές δηλώσεις που δημιουργούν ψυχροπολεμικό κλίμα στη γείτονα.

Πιστή στο παιχνίδι των προκλήσεων και των ρητορικών απειλών η Άγκυρα, κλιμακώνει την ένταση με την Αθήνα.

«Τους Έλληνες δεν μπορείς να τους εμπιστευτείς, δεν είναι ειλικρινείς», δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου και συμπλήρωσε, «Η Ελλάδα γίνεται πιόνι άλλων. Προσπαθεί να μας προκαλεί συνέχεια. Κι εμείς τους προετοιμάζουμε. Και στο παρελθόν Και στο παρελθόν προκαλέσατε, πήρατε την απάντηση και ο λογαριασμός ήταν βαρύς».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ, «Λέμε πάρτε μάθημα από την ιστορία. Μην μπείτε σε νέες περιπέτειες. Κάποιοι μπορεί να σας ψιθυρίσουν κάτι στα αυτιά σας. Είδατε από την ιστορία ότι αυτά δεν ισχύουν. Μην επαναλάβετε τα ίδια. Να είστε έξυπνοι», είπε μεταξύ άλλων, απευθυνόμενος στην Ελλάδα.

Ο αρχηγός του κόμματος Ανάπτυξης και Προόδου (DEVA), Αλί Μπαμπατζάν δήλωσε από τον λογαριασμό του στο twitter, ότι «η Ελλάδα το τελευταίο διάστημα παίζει με τη φωτιά. Ο βαθμός στον οποίο έχουν φτάσει οι προκλήσεις είναι ανησυχητικός. Εκμεταλλευόμενη μια περίοδο που η σημερινή κυβέρνηση χάνει την αξιοπιστία της, η ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει πολλά βήματα που παραβιάζουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα» και αναφέρει στη συνέχεια, «Καλώ την κυβέρνηση να εγκαταλείψει την κενή δημαγωγία, να μην χρησιμοποιήσει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα ως εργαλείο για εσωτερική πολιτική κατανάλωση και να προσεγγίσει σοβαρά το θέμα. Το Αιγαίο δεν πρέπει να συνδέεται με σενάρια πολέμου, πρέπει να είναι θάλασσα ειρήνης. Οι προσωπικές πολιτικές προσδοκίες δεν πρέπει να προκαλούν έχθρα μεταξύ των λαών».

Υπέρπτηση στους Καλόγερους

Τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος UAV που εισήλθε στο FIR Αθηνών, χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης, παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο και πέταξε, σήμερα, Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου, στις 15:39, πάνω από τους Καλόγερους στο κεντρικό Αιγαίο, στα 19.000 πόδια. Το τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική.

Εν τω μεταξύ, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, μιλώντας στην κοινοβουλευτική του ομάδα από τον Σαγγάριο, αναφέρθηκε στην πολεμική με την Ελλάδα και προκάλεσε πάλι τον Ερντογάν «αν τολμά, να πάει να πάρει τα νησιά».

«Δεν είμαστε σαν αυτούς, όχι κύριε, ερχόμαστε αμέσως. ‘Μπορεί να έρθω το πρωί... κ.λπ.’. Τι είπε ο Ετζεβίτ; Ο στρατιωτικός προσγειώθηκε, ήρθε στην πόρτα του πρωθυπουργού και είπε ‘ο στρατός μας είναι τώρα στην Κύπρο’. Είχε τελειώσει. Όταν κατελήφθησαν αυτά τα νησιά, είπα 50 φορές ότι καταλαμβάνονται, όλα αυτά γίνονται κατά παράβαση της Συνθήκης της Λωζάνης. Σιώπησαν. Τώρα η οικονομία είναι στην ατζέντα, το έθνος είναι σε άθλια κατάσταση, και κάθεται εκεί και λέει ‘Θα έρθω, θα έρθω ένα βράδυ, θα έρθω αύριο το πρωί, να σου στείλουν πρόσκληση; Αν έχεις το κουράγιο, πήγαινε αν τολμάς αδερφέ, δεν κάνουμε δουλειά με το μπράβο, δεν είναι τρόπος να διοικήσεις κράτος έτσι», δήλωσε.

Ο πρόεδρος της τουρκικής βουλής, Μουσταφά Σεντόπ, σε δηλώσεις του για την Ελλάδα υποστήριξε ότι «η πρόσφατη κλιμάκωση της ρητορικής και οι προκλητικές ενέργειες της γειτονικής Ελλάδας στη Θάλασσα των Νήσων [σσ. Αιγαίο] και την ανατολική Μεσόγειο έχουν μετατραπεί σε απειλή ασφάλειας για τη χώρα μας. Η επιθυμία της Ελλάδας να μετατρέψει τη Θάλασσα των Νήσων σε ελληνική λίμνη είναι μια κατάσταση που δεν μπορούμε να αποδεχθούμε».

Στον απόηχο των τουρκικών προκλήσεων, ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας,, συναντήθηκε εκ νέου σήμερα με τον Πρέσβη ΗΠΑ George Tsunis, τον οποίο και ενημέρωσε ενδελεχώς για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σε συνέχεια της χθεσινής μας συνάντησης, συναντήθηκα εκ νέου σήμερα με τον Πρέσβη ΗΠΑ George Tsunis, τον οποίο και ενημέρωσα ενδελεχώς για τις τελευταίες εξελίξεις στην Αν. Μεσόγειο. pic.twitter.com/jebeVFxsO7 — Nikos Dendias (@NikosDendias) September 13, 2022

