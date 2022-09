Παράξενα

Διαρρήκτης “ορειβάτης” ήπιε χυμό σε ιατρείο, έκανε παρκούρ και έπεσε στο κενό

Απόπειρα διάρρηξης... για γέλια και για κλάματα... Το χρονικό του απίστευτου περιστατικού.

Ενας ιδιαίτερος διαρρήκτης “ορειβάτης” με ικανότητες παρκουρίστα φαίνεται πως δεν ήταν τόσο τυχερός και έπεσε στο κενό, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο νοσοκομείο.

Όπως μετέδωσε ο ρεπόρτερ της εκπομπής του ΑΝΤ1, "Καλημέρα Ελλάδα" Λάζος Μαντικός, ο άντρας βρέθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην οδό Γενναδίου και μπήκε σε μία πολυκατοικία. Ανέβηκε στον έκτο όροφο και από εκεί άνοιξε το παράθυρο του φωταγωγού. Από εκεί, σκαρφάλωσε με το καλλώδιο και έφτασε στην έφτασε στην ταράτσα.

Από εκεί έκοψε κάτι χάλκινα σίδερα από μονάδες κλιματιστικών και με καλώδια που βρήκε, δημιούργησε μια ιδιότυπη κατασκευή με σκοπό να κατέβει στον έκτο όροφο. Εν συνεχεία κατέβηκε στον πέμπτο όροφο της πολυκατοικίας και μπήκε σε ένα ιατρείο.

Με ένα ειδικό εργαλείο έκοψε το καλώδιο του συναγερμού και μπήκε στο εσωτερικό του ιδιωτικού ιατρείου.

Το αξιοπερίεργο είναι πως ο ιδιαίτερος διαρρήκτης δεν έκλεψε χρήματα από το ταμείο, αλλά πήγε στην κουζίνα και ήπιε έναν χυμό! Μάλιστα βρήκε κι άλλους χυμούς στο ψυγείο τους οποίους όμως έκλεψε τελικά.

Τότε ο διαρρήκτης συνειδητοποίησε πως υπάρχουν κάμερες και τράπηκε σε φυγή! Σκαρφάλωσε από τον πέμπτο όροφο με το καλώδιο και μάλιστα με έναν κουβά τράβηξε και τα εργαλεία του.

Μόλις έφτασε μία ομάδα ΔΙΑΣ στο σημείο από τον συναγερμό που ενεργοποίησε η γιατρός, πήγε να κρυφτεί πίσω από μία μονάδα κλιματιστικού για να πηδήξει στην απέναντι πλευρά και έπεσε στο κενό.

Φυσικά, από το ατυχές άλμα έπεσε στο κενό και τραυματίστηκε και πλέον νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Αθήνας.

