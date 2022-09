Αθλητικά

Eurobasket: Η ανάρτηση Μητσοτάκη για την Εθνική ομάδα

Το μήνυμα του Πρωθυπουργού στην Εθνική Ομάδα μετά τον αποκλεισμό της από το Ευρωμπάσκετ.

Το δικό του μήνυμα στην Εθνική Ομάδα έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τον αποκλεισμό της από το Ευρωμπάσκετ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο twitter ευχαριστεί την ομάδα για τις ωραίες στιγμές τονίζοντας ότι όλοι είναι μαζί τους και ότι όλοι θα πρέπει να έχουν το κεφάλι ψηλά.

«Σας ευχαριστούμε για τις ωραίες στιγμές. Θα έρθουν κι άλλες. Πάντα μαζί σας παιδιά. Ψηλά το κεφάλι!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Σας ευχαριστούμε για τις ωραίες στιγμές. Θα έρθουν κι άλλες. Πάντα μαζί σας παιδιά. Ψηλά το κεφάλι! ???? pic.twitter.com/ZYeuDfoXlk

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) September 14, 2022

