Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: συναντήσεις, επαφές και συμφωνίες στις προβλέψεις της Τετάρτης (βίντεο)

Αναλυτικά οι προβλέψεις της Λίτσας Πατέρα για όλα τα ζώδια, στην εκπομπή “Το Πρωινό”.

Συναντήσεις επαφές και συμφωνίες, θέλουν προσοχή από το μεσημέρι, ενώ η Σελήνη θα δημιουργήσει εντάσεις.

Η Αφροδίτη που θα έχουμε όψη, θα φέρει κάποιες εντάσεις και η αστρολόγος τονίζει πως καλό θα ήταν να μην κάνουμε αυτές τις ημέρες παράπονα σε αγαπημένα πρόσωπα.

Καλό είναι να μην πιέσετε καταστάσεις πάνω στα οικονομικά και θα υπάρξουν συναισθηματικές επαφές.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

