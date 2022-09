Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Τοκογλύφοι απήγαγαν και βασάνισαν 23χρονο

Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό των δραστών. Πώς έδρασαν οι εγκληματίες.

Οι συντονισμένες ενέργειες αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης είχαν ως αποτέλεσμα την εξιχνίαση εκβίασης σε βάρος 23χρονου Έλληνα.

Συνελήφθησαν για την υπόθεση δύο Έλληνες 21 και 30 ετών, σε βάρος των οποίων, καθώς και σε βάρος τριών Ελλήνων συνεργών τους ηλικίας 21, 24 και 25 ετών σχηματίσθηκε δικογραφία για εκβίαση από κοινού, τελεσθείσα και σε απόπειρα, τοκογλυφία κατ’ εξακολούθηση, αρπαγή από κοινού καθώς και για παραβάσεις των Νόμων περί όπλων και περί ναρκωτικών.

Συγκεκριμένα, τον Ιούνιο του 2022 ο 21χρονος συλληφθείς εκμεταλλευόμενος την οικονομική ανάγκη του παθόντα και κατόπιν διαμεσολάβησης του 21χρονου συνεργού του, συμφώνησε σε δύο περιπτώσεις να του δανείσει τα χρηματικά ποσά των 1.000 και 2.650 ευρώ, με την τοκογλυφική απαίτηση να του επιστρέψει μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα τα χρηματικά ποσά των 3.000 και 7.800 ευρώ αντίστοιχα.

Ο παθών αποπλήρωσε στην πρώτη περίπτωση το συνολικό χρηματικό ποσό, με αποτέλεσμα ο 21χρονος να αποκομίσει περιουσιακό όφελος, ενώ στη δεύτερη περίπτωση ο 23χρονος δεν μπόρεσε να αποπληρώσει το ποσό, οπότε και οι δράστες του απηύθυναν απειλές κατά της σωματικής του ακεραιότητας μέσω γραπτών μηνυμάτων.

Ξημερώματα της 08-09-2022, ο 21χρονος συλληφθείς με τον 24χρονο προσέγγισαν τον παθόντα έξω από την οικία του και τον επιβίβασαν παρά τη θέλησή του με χρήση σωματικής βίας σε όχημα με οδηγό τον 25χρονο συνεργό τους. Ακολούθως, τον οδήγησαν στην περιοχή της Πυλαίας, όπου με τη χρήση σωματικής βίας και την απειλή πιστολιού, ο 21χρονος απαίτησε την άμεση καταβολή χρηματικού ποσού 1.500 ευρώ και επιπλέον 5.000 ευρώ, πλην όμως αυτός δε διέθετε το ανωτέρω ποσό, με αποτέλεσμα να του αφαιρέσει το κλειδί του αυτοκινήτου του, μέχρι να λάβει τα χρήματα που απαίτησε.

Κατόπιν σχετικής καταγγελίας, οργανώθηκε συντονισμένη επιχείρηση από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών και σε προκαθορισμένη συνάντηση στο κέντρο της πόλης μεσημβρινές ώρες χθες (13-09-2022), προσήλθαν ο 21χρονος με τον 30χρονο προκειμένου να παραλάβουν το συμφωνηθέν ποσό, οπότε και συνελήφθησαν.

Στην κατοχή του 21χρονου καθώς και σε έρευνα της οικίας του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

το χρηματικό ποσό των 940 ευρώ,

το κλειδί του αυτοκινήτου του παθόντα,

ένα αεροβόλο όπλο, δέκα αμπούλες αερίου και 500 βολίδες αεροβόλου,

φυσίγγια πυροβόλου και πολεμικού όπλου,

μικροποσότητα κοκαΐνης και

μία ζυγαριά ακριβείας.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

