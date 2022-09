Life

Κώστας Καζάκος: το αφιέρωμα της Φίνος Φιλμ στον ηθοποιό (βίντεο)

Η Φίνος Φιλμ αποχαιρετά με ένα συγκινητικό αφιέρωμα τον ηθοποιό, Κώστα Καζάκο.

Θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση του θανάτου του αγαπημένου ηθοποιού Κώστα Καζάκου, σε ηλικία 87 ετών

Δύσσωμος ο χώρος του πολιτισμού, αλλα και ο πολιτικός χώρος έσπευσε να στείλει τα συλλύπητήρια μηνύματά του για την μεγάλη αυτή απώλεια, ενώ ένα συγκινητικό βίντεο με κινηματογραφικές στιγμές του ηθοποιού, ανήρτησε η Φίνος Φιλμ, ώς αφιέρωμα.

Η ανάρτηση στο Twitter, αναφέρει χαρακτηριστικά:«Η ζωή συνεχίζεται. Μία είναι. Ανεπανάληπτη. Οι μέρες δεν ξανάρχονται. Πρέπει να τις ζήσεις – Κώστας Καζάκος 1935 – 2022».

“Η ζωή συνεχίζεται. Μία είναι. Ανεπανάληπτη. Οι μέρες δεν ξανάρχονται. Πρέπει να τις ζήσεις.” – Κώστας Καζάκος 1935 – 2022#rip #KostasKazakos #ΚώσταςΚαζάκος pic.twitter.com/OJpBBs1yuA — Finos Film (@FinosFilm) September 13, 2022

Ακόμη, για να τιμήσουν τη μνήμη του ηθοποιού η οικογένειά του και η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ καλούν όλους τους φίλους του, όλο τον κόσμο που τον αγάπησε για την προσφορά του στην τέχνη και τον πολιτισμό, στον άνθρωπο και τα ιδανικά του, σε μία αποχαιρετιστήρια τελετή, που οργανώνεται στο Αίθριο της έδρας της ΚΕ του ΚΚΕ, στον Περισσό, τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου, στις 19.00.

