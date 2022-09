Οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ - Ανεργία: νέα μείωση τον Ιούλιο

Τα ποσοστά της ανεργίας συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα και το προηγούμενο έτος.

Στο 12,6% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Ιούλιο εφέτος, έναντι του αναθεωρημένου προς τα κάτω 14,1% τον Ιούλιο 2021 και του αναθεωρημένου προς τα άνω 12,3% τον Ιούνιο 2022. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 591.209 άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 63.165 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο 2021 (9,7%) και αύξηση κατά 10.509 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο 2022 (1,8%).

Σύμφωνα επίσης με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, στις γυναίκες το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε σε 16,3% από 18,7% και στους άνδρες σε 9,6% από 10,5%.

Κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών, στις ηλικίες 15- 24 ετών το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε σε 26,2% από 33,3% και στις ηλικίες 25- 74 ετών σε 11,8% από 13,2%.

Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.116.125 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 133.094 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο 2021 (3,3%) και μείωση κατά 29.013 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο 2022 (0,7%).

Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού» (τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία), ανήλθαν σε 3.121.452 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 101.966 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο 2021 (3,2%) και αύξηση κατά 16.465 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο 2022 (0,5%).

