ΥΠΕΞ για Γιάννο Κρανιδιώτη: Έμπνευση για τον Ελληνισμό η παρακαταθήκη του

Το μήνυμα του υπουργείου Εξωτερικών για την επέτειο του θανάτου του Γιάννου Κρανιδιώτη.

«Συμπληρώνονται 23 χρόνια από την αδόκητη απώλεια του Γιάννου Κρανιδιώτη», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση που εξέδωσε την Τετάρτη.

«Ο Γιάννος Κρανιδιώτης υπήρξε πολιτικός ο οποίος υπηρέτησε με σθένος τις Αρχές και τις Αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ήταν ένας από τους θερμούς υποστηρικτές της διεύρυνσης της», σημειώνει και προσθέτει:

«Με την διπλωματική διορατικότητά που τον διέκρινε προσέφερε τα μέγιστα στον ελλαδικό και στον κυπριακό ελληνισμό».

«23 χρόνια μετά τον απροσδόκητο θάνατό του, στις ιδιαίτερα απαιτητικές στιγμές για τον ελληνισμό, η παρακαταθήκη του αποτελεί στοιχείο έμπνευσης και καθοδήγησης ώστε Ελλάδα και Κύπρος να συνεχίσουν τις άοκνες προσπάθειες για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού αλλά και για μια σθεναρή και αποτελεσματική αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων και απειλών που αντιμετωπίζουμε», καταλήγει το ΥΠΕΞ.

