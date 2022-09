Τεχνολογία - Επιστήμη

Κώστας Καζάκος: χάρισε το σώμα του στην επιστήμη

Τι αναφέρει το ΚΚΕ για την αποχαιρετιστήρια τελετή που οργανώνει για τον μεγάλο ηθοποιό και πρώην βουλευτή.

Το σώμα του για χάρη της επιστημονικής έρευνας ήθελε να χαρίσει ο αγαπημένος ηθοποιός, Κώστας Καζάκος, ο οποίος έφυγε την Τρίτη απο τη ζωή.

Το γεγονός έγινε γνωστό μέσα από ανακοίνωση της οικογένειας του εκλιπόντος ηθοποιού, αλλα και του ΚΚΕ.

Η ανακοίνωση της οικογένειας του σπουδαίου ηθοποιού: «Ο Κώστας Καζάκος έκανε την τελευταία μεγαλειώδη πράξη του, πριν υποκλιθεί για τελευταία φορά. Πρόσφερε το σώμα του στην Ιατρική Σχολή Αθηνών και τους φοιτητές για την εκπαίδευσή τους. Η αποχαιρετιστήρια τελετή θα γίνει τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου»

Η ανακοίνωση της κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, αναφέρει:

Στις 13 Σεπτεμβρίου 2022 ο Κώστας μας, ο Κώστας Καζάκος, έκανε την τελευταία μεγαλειώδη πράξη του, πριν υποκλιθεί για τελευταία φορά. Πρόσφερε το σώμα του στην Ιατρική Σχολή Αθηνών και τους φοιτητές για την εκπαίδευσή τους.

Η οικογένειά του και η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ καλούν όλους τους φίλους του, όλο τον κόσμο που τον αγάπησε για την προσφορά του στην τέχνη και τον πολιτισμό, στον άνθρωπο και τα ιδανικά του, στην αποχαιρετιστήρια τελετή, που οργανώνεται στο Αίθριο της έδρας της ΚΕ του ΚΚΕ, στον Περισσό, τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου, στις 19.00.

