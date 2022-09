Σοϊλού για Ελλάδα: ανάθεμα τις σφαγές σας - Η απάντηση Μηταράκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα πυρά κατά της χώρας μας με αφορμή το μεταναστευτικό. Η απάντηση του Νότη Μηταράκη.

Νέα επιθεση, με τη κλασική ρητορική της σχετικά με το μεταναστευτικό, εξαπέλυσε η Άγκυρα, αυτή τη φορά δια στόματος Σουλεϊμάν Σοϊλού.

Ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, μέσα από ανάρτησή του στο Twitter, αναφέρει για τη χθεσινή τραγωδία ανοιχτά της Ιταλίας:

«Ανάθεμα την ανθρωπιά σας! Λυπούμαστε για τις παρακάτω εικόνες... Άλλη μία σφαγή από Έλληνες μεταναστών και αθώων παιδιών που ήθελαν να περάσουν από τον Λίβανο στην Ιταλία. Από τα δύο αδέρφια, ο Asim ήταν 9 μηνών και ο Abdulvahap 4 ετών. Ευρώπη και Ελλάδα! Είστε υπεύθυνοι για αυτές τις σφαγές».

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, έσπευσε να απαντήσει στην ανάρτηση του υπουργού Εσωτερικών της Τουρκίας, Σουλεϊμάν Σοϊλού.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, o Νότης Μηταράκης αναφέρει: "Η Τουρκία, συνεχίζει να προσπαθεί να κατηγορήσει την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη δική της αποτυχία να προστατεύσει τα εξωτερικά της σύνορα. Η Τουρκία, πρέπει να παρέχει προστασία στους πρόσφυγες σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και όχι να τους προωθεί. Ως Ελλάδα, αρνούμαστε κάθε συμμετοχή στο θανατηφόρο περιστατικό."

Turkey continues to try to blame ???? and the ???? for their failure to protect their external borders. ???? needs to provide protection to refugees in accordance with international law and not push them forward. Greece denies any involvement in the alleged fatal incident. https://t.co/JjfBGEltUX