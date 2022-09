Κοινωνία

Διακίνηση μεταναστών: Επεισοδιακή σύλληψη 43χρονου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετέφερε μετανάστες ακόμη και στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου του. Συνελήφθη μετά από καταδίωξη και προβολή σθεναρής αντίστασης.

Στη σύλληψη 43χρονου, που ενέχεται σε παράνομη μεταφορά αλλοδαπών, προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στο πλαίσιο περιπολιών στην Εγνατία Οδό, στο ύψος του κόμβου Ρεντίνας, αστυνομικοί εντόπισαν Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με αλλοδαπές πινακίδες κυκλοφορίας, ο οδηγός του οποίου, προκειμένου να αποφύγει επικείμενο έλεγχο, αρχικά ανέπτυξε ταχύτητα και στη συνέχεια το ακινητοποίησε προσπαθώντας να διαφύγει πεζός. Έπειτα από πεζή καταδίωξη ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη, παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε.

Πρόκειται για 43χρονο αλλοδαπό, ο οποίος μετέφερε παράνομα αλλοδαπούς, δύο εκ των οποίων στο πορτ μπαγκάζ, που στερούνταν εγγράφων για τη νόμιμη παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια.

Προανάκριση διενεργείται από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Βασίλισσα Ελισάβετ: Η διαθήκη της θα σφραγιστεί σε χρηματοκιβώτιο για σχεδόν ένα αιώνα

Κορονοϊός – Μεταλλάξεις: Ο “Κένταυρος” έφτασε στην Ελλάδα

Καταγγελία: 60χρονη βιάστηκε και ξύπνησε χωρίς να ξέρει που βρίσκεται