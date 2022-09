Κοινωνία

Καταγγελία: 60χρονη βιάστηκε και ξύπνησε χωρίς να ξέρει που βρίσκεται

Το απελπισμένο τηλεφώνημα στην κόρη της και τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Το νήμα μιας καταγγελίας για βιασμό προσπαθούν να ξετυλίξουν οι αστυνομικοί της ΕΛΑΣ, καθώς μια 60χρονη αναφέρει πως ξύπνησε γυμνή και χωρίς να θυμάται τι συνέβη.

Το κουβάρι της περίεργης αυτής ιστορίας άρχισε να ξετυλίγεται το βράδυ της περασμένης Κυριακής (11.09.2022), όταν η γυναίκα τηλεφώνησε στην κόρη της από κάποιο σημείο της Κηφισιάς.

Η 60χρονη γυναίκα ταραγμένη και αναστατωμένη ανέφερε στο παιδί της ότι δεν θυμάται τι έχει γίνει και ότι δεν ξέρει πού βρίσκεται. Περίπου 20 λεπτά αργότερα και μετά την καθοδήγηση του παιδιού της η 60χρονη έφτασε στο σπίτι της κόρης της. Εκεί η κόρη είδε τη μητέρα της σε άθλια κατάσταση, ενώ οι τιράντες του φορέματός της ήταν λυμένες με αποτέλεσμα να φαίνεται το επάνω εσώρουχο της.

Σε ερωτήσεις της κόρης της για το τι συνέβη, η 60χρονη ανέφερε ότι πονάει στην περιοχή των γεννητικών οργάνων. Η κόρη ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές, καταθέτοντας την εκτίμηση ότι η μητέρα της έπεσε θύμα βιασμού από κάποιον άγνωστο, ενώ ο ιατροδικαστής που εξέτασε το θύμα διαπίστωσε ότι «υπήρξε διείσδυση», η οποία δεν ήταν ομαλή.

Η γυναίκα ακόμα είναι σε κατάσταση σοκ, ενώ δεν μπορεί να θυμηθεί τι έγινε αργά το βράδυ της Κυριακής (11.09.2022), έτσι ώστε βοηθήσει τις αστυνομικές αρχές στις έρευνές τους.

