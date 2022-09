Υγεία - Περιβάλλον

Ματίνα Παγώνη: Πορτοφολάς “έγδυσε” την Πρόεδρο της ΕΙΝΑΠ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε η ίδια για την περιπέτεια, της το μεσημέρι της Τετάρτης, στο Χαλάνδρι.

Θύμα κλοπής έπεσε η Πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη, το μεσημέρι της Τετάρτης στο Χαλάνδρι.

Χωρίς καν να το αντιληφθεί εκείνη τη στιγμή, άγνωστος ή άγνωστοί κατάφεραν να της αποσπάσουν το πορτοφόλι, μέσα από την τσάντα της.

«Περπατούσα στο δρόμο και μου πήραν το πορτοφόλι μέσα από την τσάντα. Πώς και γιατί, δεν κατάλαβα ειλικρινά. Είχα μέσα τα πάντα, χρήματα, κάρτες, δίπλωμα. Έκανα ακυρώσεις και θα πάω στο αστυνομικό τμήμα», δήλωσε σχετικά η κυρία Παγώνη στο protothema.gr.

Ειδήσεις σήμερα:

Νόστιμη ναπολιτάνα από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου (βίντεο)

Πέθανε η Ειρήνη Παππά

Βασίλισσα Ελισάβετ: Ουρές για το λαϊκό προσκύνημα στο Μπάγκιγχαμ (εικόνες)