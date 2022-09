Life

“Εκτός υπηρεσίας”: τα πρώτα δύο επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1 (εικόνες)

Οι χαρακτήρες και η έναρξη της κωμικής σειράς του ΑΝΤ1, που θα μας κρατήσουν ξεχωριστή συντροφιά, τα πρώτα βράδια της εβδομάδας.

Ο Κάβουρας. Ένα νησί με μηδενική εγκληματικότητα.

Το Καμπανάκι και το Ποθητό. Δύο χωριά που στο παρελθόν τα χώριζε αιώνια έχθρα, αλλά τώρα ζουν μονιασμένα και αγαπημένα.

Ένα αστυνομικό τμήμα που απειλείται να κλείσει λόγω αδράνειας.

Το «Εκτός Υπηρεσίας», η νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1, έρχεται από την Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου, και κάθε Δευτέρα - Τρίτη στις 21:00, και θα αποδειχθεί «εγκληματικά»… ξεκαρδιστική!

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (ΠΡΕΜΙΕΡΑ) - Επεισόδιο 1

Στον μακρινό Κάβουρα, οι κάτοικοι του νησιού είναι σε «πυρετό» προετοιμασιών, για να γιορτάσουν, τα Νταντουλέικα 2022. Οι Ποθητιώτες και οι Καμπανιώτες, σημαιοστολίζουν την πλατεία, προς τιμήν του τοπικού ήρωα, Ανέστη Ντάντουλα, έχοντας αφήσει πίσω τους τις παλιές έχθρες. Ο Κάβουρας είναι η μόνη περιοχή στην Ελλάδα, με μηδενική εγκληματικότητα! Οι τρεις αραχτοί αστυνομικοί, θα δεχθούν τα επίσημα συγχαρητήρια της πολιτείας, για το επίτευγμα τους, αλλά και ένα φάκελο με τις μεταθέσεις τους! Θα πρέπει να μαζέψουν γρήγορα τα μπογαλάκια τους, γιατί θα στελεχώσουν άλλα τμήματα της χώρας... Θα αποχαιρετήσουν εδώ και τώρα την ανεμελιά και το αραλίκι, αλλά και τους συγγενείς τους! Οι τρεις αστυνομικοί απελπισμένοι και με βαριά καρδιά οδηγούνται σε μια ανορθόδοξη απόφαση για να μην κλείσει το αστυνομικό τους Τμήμα… να δημιουργήσουν ένα «έγκλημα» εκεί που δεν υπάρχει. Έτσι αποφασίζουν να κλέψουν τα λείψανα του Ντάντουλα, ώστε να προκαλέσουν εχθροπραξίες ανάμεσα στα δύο χωριά! Για τα λείψανα του ήρωά τους, σίγουρα οι νησιώτες θα πιαστούν στα χέρια και θα ανέβει ο δείκτης της εγκληματικότητας στον φιλήσυχο Κάβουρα. Και κάπως έτσι, οι αστυνομικοί ίσως καταφέρουν να παραμείνουν στο νησί, γιατί πλέον θα είναι απαραίτητοι!

ΤΡΙΤΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – Επεισόδιο 2

Όλο το βράδυ η Ανκίτσα θρηνεί που ο γιόκας της, ο Μένιος, πήρε μετάθεση και θα φύγει μακριά από την αγκαλιά της. Ταυτόχρονα, οι τρεις αστυνομικοί, προσπαθούν να αρπάξουν τα κόκκαλα του Ντάντουλα από τα χέρια του παππού Σβίγγου και της γιαγιάς Μπόμπας! Θα καταφέρουν να ολοκληρώσουν το σχέδιό τους; Ο Γιάνναρος στην ταβέρνα έχει στήσει γλέντι αποχαιρετισμού για τους τρεις αστυνομικούς, αλλά ταυτόχρονα και ένα πάρτυ καλωσορίσματος της κόρης του, της Λίζας, που μετά από καιρό επέστρεψε στο νησί. Ξημερώνει η μέρα, και όλος ο Κάβουρας καταφθάνει στην πλατεία, για να παραβρεθεί στην επέτειο, του Ντάντουλα. Και ενώ το έχουν ρίξει στα νησιώτικα και τρώνε την μια νταντουλόπιτα μετά την άλλη, έρχεται η μεγάλη στιγμή που όλοι περιμένουν... η επανένωση των λειψάνων του Ντάντουλα. Ο Σβίγγος διαπιστώνει ότι τα κόκκαλα από το κουτί του, έχουν κάνει φτερά! Συναγερμός!! Το «ηφαίστειο» της κόντρας που είχε να κάψει για χρόνια ανάμεσα στα δύο χώρια, είναι έτοιμο να ξυπνήσει και πάλι…

Συντελεστές:

Σενάριο: Μάκης Πιτταράς - Θωμάς Τσαμπάνης

Σκηνοθεσία: Βασίλης Κεχαγιάς

Πρωταγωνιστούν: Πάνος Βλάχος, Βασιλική Ανδρίτσου, Άνδρη Θεοδότου, Νίκος Ορφανός, Κώστας Φιλίππογλου, Αλέξης Βιδαλάκης, Αλέξανδρος Καλπακίδης, Γιώργος Τζαβάρας, Γιάννης Κοκιασμένος, Ιωσήφ Ιωσηφίδης, Αννέτα Κορτσαρίδου, Γιάννης Γιαννούλης, Σωσώ Χατζημανώλη, Θοδωρής Σκυφτούλης, Θανάσης Ζερίτης, Χαριτίνη Ηλιάδου, Μαριλένα Γερμανού, Μαρία Κυρώζη, Άννα Κλάδη.

Στο ρόλο του Σωκράτη ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος

Στο ρόλο της Μπόμπας η Αλίκη Αλεξανδράκη

Το «ΕΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» είναι παραγωγή της JK PRODUCTIONS.

#EktosYpiresias

