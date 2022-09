Αθλητικά

Ο Ρότζερ Φέντερερ αποσύρεται από το τένις

Ο Ελβετός τενίστας - κατά πολλούς o κορυφαίος όλων των εποχών - ανακοίνωσε την απόσυρση του από την ενεργό δράση. Τι αναφέρει σε ανάρτηση του.

Την απόφαση του να σταματήσει το τένις σε ηλικία 41 ετών, ανακοίνωσε ο σπουδαίος Ρότζερ Φέντερερ.

Ο μυθικός τενίστας -και κατά πολλούς κορυφαίος όλων των εποχών- γνωστοποίησε ότι δεν θα αγωνιστεί ξανά σε επαγγελματικό επίπεδο, αφού νιώθει ότι τα έδωσε όλα στο αγαπημένο του άθλημα κι ενώ τελευταία χρόνια ταλαιπωρήθηκε αρκετά από προβλήματα τραυματισμών.

To my tennis family and beyond,



With Love,

Roger pic.twitter.com/1UISwK1NIN — Roger Federer (@rogerfederer) September 15, 2022

Θα δώσει έναν τελευταίο αγώνα στο Laver Cup του Λονδίνου την επόμενη εβδομάδα.

«Όπως ξέρετε οι περισσότεροι, τα τελευταία τρία χρόνια αντιμετώπισα προκλήσεις υπό τη μορφή τραυματισμών και εγχειρήσεων. Δούλεψα σκληρά για να επιστρέψω σε πλήρη φόρμα, αλλά ταυτόχρονα γνωρίζω τις δυνατότητες και τα όρια του σώματός μου και το μήνυμά του τον τελευταίο καιρό ήταν ξεκάθαρο. Είμαι 41 ετών. Εχω παίξει περισσότερα από 1.500 ματς μέσα σε 24 χρόνια. Το τένις μου συμπεριφέρθηκε πιο γενναιόδωρα από όσο θα μπορούσα ποτέ να ονειρευτώ και τώρα πρέπει να αναγνωρίσω ότι ήρθε η ώρα να βάλω ένα τέλος στην καριέρα μου. Το Laver Cup, την επόμενη εβδομάδα στο Λονδίνο, θα είναι η τελευταία μου συμμετοχή στην ATP. Θα παίξω κι άλλο τένις στο μέλλον, φυσικά, απλά όχι στα γκραν σλαμ ή στο tour», αναφέρει ο Ελβετός τενίστας, σε ανάρτησή του στο Instagram.

Δείτε την ανάρτηση του στα social media:

