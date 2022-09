Πολιτική

Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κατηγορείται ότι μιλά για τουρκική μειονότητα (βίντεο)

Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κατηγορεί τον Χουσεΐν Ζεϊμπέκ ότι, μιλά στην τουρκική τηλεόραση για υπεράσπιση της τουρκικής μειονότητας.

«Θα συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα της τουρκικής μειονότητας». Αυτό φέρεται να δήλωσε σε τηλεοπτικό σταθμό της Τουρκίας ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, όπως καταγγέλλει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Χατζηβασιλείου.

Ο βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος και υπεύθυνος δημοσίων σχέσεών του, αναφέρει σε ανάρτησή του, την οποία συνοδεύει και με βίντεο:

«Ο βουλευτής Ξάνθης του @syriza_gr Χουσεΐν Ζεΐμπέκ δηλώνει στην τουρκική τηλεόραση: «Θα συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα της τουρκικής μειονότητας». Επιτέλους, γιατί κόμματα της αντιπολίτευσης δείχνουν ανοχή σε τέτοιες απαράδεκτες τοποθετήσεις βουλευτών τους;.

Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, ο ίδιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είχε εμφανιστεί σε φωτογραφία ανάρτησης του επίσημου λογαριασμού του τουρκικού προξενείου, στην οποία ανάφερε πως βρίσκεται με «ομογενείς από την Ξάνθη», ενόψει της εκλογής ψευδομουφτή της περιοχής.

