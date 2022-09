Κόσμος

Ιταλία: Φονική κακοκαιρία σαρώνει τη χώρα (εικόνες)

Μέχρι στιγμής 7 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, από τη σφοδρή κακοκαιρία στην κεντρική Ιταλία.

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι βρήκαν το θάνατο στη διάρκεια της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε την περασμένη νύκτα την κεντρική Ιταλία, πλημμυρίζοντας δρόμους και κατοικίες, ανακοινώθηκε από την υπηρεσία πολιτικής προστασίας.

«Έχουμε έναν προσωρινό απόλογισμό με επτά νεκρούς, σύμφωνα με την τοπική νομαρχία. Το έβδομο πτώμα μόλις βρέθηκε», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπός του Φαμπρίτσιο Κούρτσο, επικεφαλής της ιταλικής υπηρεσίας πολιτικής προστασίας, επιβεβαιώνοντας πληροφορία των ιταλικών μέσων ενημέρωσης.

