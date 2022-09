Κόσμος

Κίνα: Μεγάλη φωτιά σε ουρανοξύστη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τεράστιες φλόγες και πυκνός καπνός βγαίνουν από το κτήριο.

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα από άγνωστα αίτια σε ουρανοξύστη της μεγάλης πόλης Τσανγκσά, στην κεντρική Κίνα, μετέδωσε το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

"Πυκνός καπνός βγαίνει από το κτίριο και δεκάδες όροφοι έχουν παραδοθεί στις φλόγες", μεταδίδει το CCTV. Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για ενδεχόμενα θύματα.

Σύμφωνα με κινεζικά μέσα ενημέρωσης, η πυρκαγιά στον ουρανοξύστη φιλοξενεί τα γραφεία της China Telecom.

Φωτογραφίες που προβλήθηκαν από το CCTV δείχνουν τεράστιες φλόγες στο κτίριο, ενώ πυκνός καπνός υψώνεται από τον ουρανοξύστη αυτόν στην πόλη Τσανγκσά, η οποία έχει 10 εκατομμύρια κατοίκους.

Βίντεο που προβλήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μια από τις πλευρές του ουρανοξύστη να έχει καλυφθεί σε όλο το ύψος της από τις φλόγες.

??In #China, the skyscraper of the largest telecom operator China Telecom in #Changsha is on fire. Hundreds of people could be burned alive. pic.twitter.com/GDNC74k8Tj — NEXTA (@nexta_tv) September 16, 2022

Crazy facade fire in Changsha, China ?????? pic.twitter.com/kwuKLcw4lg — Xinyan (@Xinyan_Huang) September 16, 2022





Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο: Νεκρός οδηγός σε μετωπική σύγκρουση οχημάτων (εικόνες)

Εύβοια: Θρήνος για το μωράκι που πέθανε από ηλεκτροπληξία

Τζένη Ασημινιός: Η γυναίκα που φίλησε τον Κάρολο στο Μπάκιγχαμ (βίντεο)