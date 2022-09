Οικονομία

Προϋπολογισμός: πρωτογενές πλεόνασμα στο 8μηνο!

"Ανατροπή" με όπλο την μεγάλη υπέρβαση στα έσοδα. από φόρους και τον περιορισμό στις δαπάνες. Που αποδίδει ο Θ. Σκυλακάκης την "απρόσμενη" πορεία των εισπράξεων.

Πρωτογενές πλεόνασμα 10 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 5,9 δισ. ευρώ, πέτυχε ο προϋπολογισμός το πρώτο οκτάμηνο του έτους, κάνοντας τη μεγάλη ανατροπή μετά την εξαιρετική πορεία των εσόδων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Θ. Σκυλακάκης, καταγράφεται εκτίναξη των καθαρών εσόδων 39.222 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5.685 εκατ. ευρώ ή 17% έναντι της εκτίμησης και των φορολογικών εσόδων στο +18,6% ή 5,621 δισ. ευρώ.

«Τα έσοδα από φόρους είχαν σημαντική υπεραπόδοση και τον Αύγουστο καθώς κατέγραψαν αύξηση 1.401 εκατ. ευρώ ή 32,6% έναντι του στόχου, λόγω της (προ)είσπραξης της τέταρτης δόσης του ΕΝΦΙΑ και της λήξης της προθεσμίας πληρωμής της πρώτης και της δεύτερης δόσης του φόρου εισοδήματος. Η απόδοση αυτή είναι συμβατή με τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης που καταγράφει η οικονομία το 2022, ενώ η προείσπραξη εσόδων επόμενων μηνών προσθέτει ασφάλεια στην υλοποιούμενη δημοσιονομική πολιτική, σε μια κατεξοχήν αβέβαιη περίοδο σε σχέση με τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις», επισημαίνει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών.

Η εκτέλεση στο 8μηνο

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 42.797 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 6.388 εκατ. ευρώ ή 17,5% έναντι του στόχου. Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 35.844 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 5.621 εκατ. ευρώ ή 18,6% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022.

Η υπερεκτέλεση αυτή οφείλεται:

α) στην καλύτερη απόδοση των φόρων του προηγούμενου έτους που εισπράχθηκαν σε δόσεις μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου 2022,

β) στην παράταση της προθεσμίας πληρωμής των τελών κυκλοφορίας μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2022,

γ) στην καλύτερη απόδοση στην είσπραξη των φόρων του τρέχοντος έτους και

δ) στην είσπραξη μέχρι το τέλος Αυγούστου 2022 των τεσσάρων από τις οκτώ δόσεις του ΕΝΦΙΑ, οι οποίες είχαν προβλεφθεί ότι θα εισπραχθούν από τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 3.575 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 704 εκατ. ευρώ από τον στόχο (2.872 εκατ. ευρώ). Τα συνολικά έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1.921 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 849 εκατ. ευρώ από τον στόχο (2.770 εκατ. ευρώ).

Για τον Αύγουστο 2022, το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 5.519 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 882 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο. Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 5.945 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 827 εκατ. ευρώ έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 5.695 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1.401 εκατ. ευρώ ή 32,6% έναντι του στόχου, λόγω της είσπραξης της τέταρτης δόσης του ΕΝΦΙΑ που είχε προβλεφθεί ότι θα εισπραχθεί τον μήνα Δεκέμβριο, αλλά κυρίως εξαιτίας της λήξης της προθεσμίας πληρωμής της πρώτης και της δεύτερης δόσης του φόρου εισοδήματος στο τέλος Αυγούστου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 426 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 55 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο (481 εκατ. ευρώ). Τα συνολικά έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 143 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 467 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο (610 εκατ. ευρώ).

