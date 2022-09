Life

Άλκηστις Πρωτοψάλτη: Μια μοναδική συναυλία αγάπης στο Ηρώδειο (εικόνες)

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη τραγούδησε για άλλη μια φορά για τη στήριξη του έργου της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί» σε μια μαγική βραδιά στο Ηρώδειο, ερμηνέυοντας τα τραγούδια της Μελίνας Μερκούρη στον αγαπημένο της χώρο κάτω από την Ακρόπολη.



Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη τραγούδησε για άλλη μια φορά για τη στήριξη του έργου της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί» σε μια μαγική βραδιά στο Ηρώδειο, την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου.

Με την αισθαντική, την άκρως συναισθηματική και μελωδική φωνή της, η Άλκηστις, ερμήνευσε τα τραγούδια της Μελίνας Μερκούρη στον αγαπημένο της χώρο κάτω από την Ακρόπολη. Η συναυλία ήταν ένα ξεχωριστό μουσικό αφιέρωμα στη γυναίκα σύμβολο, την Μελίνα Μερκούρη, η οποία μας χάρισε τραγούδια που θα παραμείνουν ανεξίτηλα στον χρόνο.

Σε μια ατμόσφαιρα ιδιαίτερα συγκινητική, στο κατάμεστο θέατρο του Ηρωδείου, η Άλκηστις με τις συγκλονιστικές της ερμηνείες απογείωσε το κοινό που σιγοτραγουδούσε συνέχεια μαζί της, σ’ ένα πρόγραμμα που ξεχείλιζε Ελλάδα. Ακούστηκαν δημιουργίες των Μίκη θεοδωράκη, Μάνου Χατζiδάκι, Σταύρου Ξαρχάκου, Γιάννη Μαρκόπουλο και Ζωρζ Μουστακί, τραγούδια που όλοι αγαπήσαμε σε νέες υπέροχες ενορχηστρώσεις από τον Θωμά Κοντογεώργη.

Απευθυνόμενη στο κοινό η Άλκηστις Πρωτοψάλτη αναφέρθηκε στον φιλανθρωπικό χαρακτήρα της βραδιάς: «Μαζί για το Παιδί, λέξεις που περικλείουν αγάπη, προσφορά, εθελοντική εργασία και αλληλεγγύη.» ενώ στη συνέχεια είπε χαρακτηριστικά: «Αυτή η βραδιά θα μείνει κρεμασμένη σαν κόσμημα στην καρδιά μου».

Όλα τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την στήριξη των σωματείων-μελών της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί».

Μαζί της ήταν οι μουσικοί:

Θωμάς Κοντογεώργης: Πιάνο

Στάθης Κιοσόγλου: Κλαρινέτο & Φλάουτο

Aγγελική Πουλημένου : Κόρνο

Κώστας Σερεμέτης:Τύμπανα - Κρουστά

Τάκης Βασιλείου: Ντράμς - Κρουστά

Νίκος Κατσίκης: Μαντολίνο - μπουζούκι

Δημήτρης Ρέππας: Μαντολίνο - μπουζούκι

Παντελής Τζιάλας: Κιθάρες

Γιώργος Παναγιωτόπουλος: Βιολί

Σοφία Ευκλείδου: Τσέλο

Πέτρος Βαρθακούρης: Κοντραμπάσο

Eνορχηστρώσεις: Θωμάς Κοντογεώργης

Η συναυλία τέλεσε υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Μελίνα Μερκούρη.

