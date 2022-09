Οικονομία

Λαγκάρντ: Κύρια προτεραιότητα ο πληθωρισμός παρά τις παράπλευρες απώλειες

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας έχει προσδιορίσει το ύψος του ουδέτερου επιτοκίου μεταξύ 1,5% και 2%. Τι είναι το "ουδέτερο επιτόκιο".

Με την επικεφαλής της Ευρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ να θέτει ως πρώτιστη προτεραιότητα την σταθερότητα των τιμών, με την ανάπτυξη να έπεται, η αγορά αναζητεί το επίπεδο των «ουδέτερων επιτοκίων».

Τα μέτρα που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί να επιβαρύνουν την ανάπτυξη, αλλά η σταθερότητα των τιμών είναι η κύρια προτεραιότητα, δήλωσε την Παρασκευή η πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ σε εκδήλωση με Γάλλους μαθητές γυμνασίου.

Μιλώντας στη γαλλική κεντρική τράπεζα, είπε ότι κατά τον καθορισμό της νομισματικής της πολιτικής η ΕΚΤ έπρεπε να λάβει υπόψη όλα τα στοιχεία που επηρεάζουν τον πληθωρισμό, καθώς και τους κινδύνους που επιβαρύνουν την ανάπτυξη. Παραδέχθηκε δε ότι αν κάποια μέτρα που λαμβάνει η ΕΚΤ επιβαρύνουν την ανάπτυξη, αυτό αποτελεί ένα ρίσκο που πρέπει να πάρει η Τράπεζα, καθώς η σταθερότητα των τιμών αποτελεί πρωταρχικό στόχο.

Όσον αφορά στο επίπεδο του «ουδέτερου επιτοκίου» αποτελεί μία σχετική έννοια καθώς δεν υπάρχει ένας ενιαίος τρόπος υπολογισμού του. Θεωρητικά ουδέτερο αποκαλείται το επιτόκιο εκείνο το οποίο, ενώ συμβάλλει στην σταθεροποίηση του πληθωρισμού, δεν επηρεάζει θετικά ή αρνητικά την πορεία ανάπτυξης της οικονομίας. Συναφώς δεν υπάρχουν ανακοινώσεις από θεσμικούς φορείς για το ακριβές ύψος του.

Ετσι ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας έχει προσδιορίσει το ύψος του ουδέτερου επιτοκίου μεταξύ 1,5% και 2%, ενώ ο ομόλογος του Villery de Galhau έχε αναφέρει ότι θα πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο του 2%.

Υπό τις συνθήκες αυτές, και την ανάπτυξη να φαίνεται ότι θυσιάζεται στο βωμό του πληθωρισμού, παραμένει αρνητικό το κλίμα στις αγορές ομολόγων με τις αποδόσεις τους να διατηρούνται σε υψηλό επίπεδο.

Στο ΗΔΑΤ, καταγράφηκαν συναλλαγές 34 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 20 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε εντολές αγοράς. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου διατηρήθηκε στο 4,32% έναντι 1,76% του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο 2,56% από 2,60% που έκλεισε χθες.

Στην αγορά συναλλάγματος ενισχύεται το δολάριο έναντι του ευρώ με το ευρωπαικό νόμισμα να διαπραγματεύεται νωρίς το απόγευμα στα 0,9976 δολάρια από τα 0,9999 δολάρια που άνοιξε η αγορά. Η ενδεικτική τιμή που για την ισοτιμία ευρώ / δολαρίου που ανακοίνωσε η ΕΚΤ διαμορφώθηκε στα 0,9998 δολάρια.

