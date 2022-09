Οικονομία

Φυσικό αέριο: Η Τουρκία θα πληρώνει το 25% σε ρούβλια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τη συμφωνία ανακοίνωσε ο Ρώσος πρόεδρος από το Ουζμπεκιστάν. Τι περιλαμβάνει το deal μεταξύ των δύο ηγετών.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι το 25% των προμηθειών ρωσικού φυσικού αερίου στην Τουρκία θα πληρώνεται σε ρούβλια και πως μια σχετική συμφωνία για το θέμα αυτό θα τεθεί σε ισχύ σύντομα.

Ο Πούτιν έκανε την ανακοίνωση αυτή κατά την διάρκεια της συνάντησης με το Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης που πραγματοποιείται στο Ουζμπεκιστάν.

Ειδήσεις σήμερα:

Τζένη Ασημινιός: Η γυναίκα που φίλησε τον Κάρολο στο Μπάκιγχαμ (βίντεο)

Δολοφονία στην Καβάλα: Πατέρας δύο παιδιών το θύμα

Καιρός: 40άρια και καταιγίδες το Σάββατο