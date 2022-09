Δημοπρασία: Φανέλα του Τζόρνταν πουλήθηκε σε τιμή – ρεκόρ (εικόνες)

Πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί ποτέ για την απόκτηση αναμνηστικού αντικειμένου από τον χώρο του αθλητισμού.

Το αστρονομικό ποσό των 10,1 εκατομμυρίων δολαρίων έδωσε αγοραστής για την φανέλα του Μάικλ Τζόρνταν, από την τελευταία χρονιά του στους Σικάγο Μπουλς, την σεζόν 1997-98.

Πρόκειται για την φανέλα που φόρεσε ο «Air» στο Game 1 των NBA Finals του 1998, ανάμεσα στους Σικάγο Μπουλς και τους Γιούτα Τζαζ, στην Γιούτα, η οποία βγήκε σε δημοπρασία.

Εκείνη την σεζόν, ο θρυλικός μπασκετμπολίστας είχε κατακτήσει τον έκτο και τελευταίο τίτλο της τεράστιας καριέρας του.

A record-breaking day. Michael Jordan's iconic 1998 NBA Finals 'The Last Dance' jersey has sold for $10.1 million, setting records for a basketball jersey, any game-worn sports memorabilia, and most valuable #MichaelJordan item ever sold at auction. pic.twitter.com/7t8G98N5pW