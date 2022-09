Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ’ όλα”: πόνος στην μέση, “δύσκολα” παιδιά και σύνδρομο “άδειας φωλιάς”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πλούσια η ατζέντα των εκπομπών υγείας και ευεξίας, που παρουσιάζει κάθε Σάββατο και Κυριακή, η Φωτεινή Γεωργίου, στον ΑΝΤ1.

Ο καλύτερος τρόπος να ενημερωνόμαστε για θέματα υγείας και ευεξίας, το «Υγεία πάνω απ’ όλα», βρίσκεται κάθε Σαββατοκύριακο στον αέρα του ΑΝΤ1!

Η Φωτεινή Γεωργίου, για 11η χρονιά, παρουσιάζει τα σημαντικότερα θέματα που έχουν να κάνουν με τη σωματική και την ψυχική μας υγεία μέσα από εμπεριστατωμένες ιατρικές και επιστημονικές συμβουλές και τη δημοσιοποίηση νέων ελληνικών και διεθνών ερευνών για τη διατροφή, τις σωματικές παθήσεις και τις ψυχικές διαταραχές.

Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου, στις 10:00:

Το μαύρο τσάι της μακροβιότητας. Ποιο μυστικό κρύβει;

Τι είναι το «Σύνδρομο της Άδειας Φωλιάς» που αντιμετωπίζουν πολλοί γονείς;

Είναι ανησυχητικό το φτερούγισμα στην καρδιά;

Αυτοθεραπευτικές κινήσεις για τον πόνο στη μέση.

Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου, στις 10:00:

Τα «δύσκολα» παιδιά και τι μπορούν να κάνουν οι γονείς.

Τι πρέπει να προσέχουμε όταν τρώμε σε catering.

Υγεία & Ζώα: Τι αποκαλύπτουν νέες μελέτες για το ευεργετικό γουργούρισμα της γάτας.

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου.

Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10:00 στον ANT1.

#YgeiaPanwApOla

Συντελεστές:

Παρουσίαση – Αρχισυνταξία: Φωτεινή Γεωργίου

Φωτεινή Γεωργίου Σκηνοθεσία: Γιώργος Ζερβός

Γιώργος Ζερβός Δημοσιογραφική επιμέλεια – Control : Φαίη Χρυσοχόου

Φαίη Χρυσοχόου Οργάνωση παραγωγής: Φραγκίσκος Διακόπουλος