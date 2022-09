Κοινωνία

ΑΠΘ: επεισόδια με χημικά την νύχτα (εικόνες)

Διακόπηκε συναυλία που δινόταν στο ΑΠΘ, από τα εκτεταμένα επεισόδια. Χρήση χημικών έκαναν οι αστυνομικοί.

Επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής εντός του ΑΠΘ, διατηρώντας την ένταση που υπήρχε απο το μεσημέρι, λόγω των αντιδράσεων για την Πανεπιστημιακή Αστυνομία.

Ομάδα ατόμων έφυγε από την συναυλία του Θανάση Παπακωνσταντίνου που ήταν σε εξέλιξη εντός του πανεπιστημιακού ιδρύματος και πέταξε πέτρες προς τις αστυνομικές δυνάμεις που φρουρούσαν την βιβλιοθήκη.

Αστυνομικοί των ΜΑΤ απάντησαν με εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου λάμψης.

Αμέσως μετά ξέσπασαν γενικευμένα επεισόδια και η συναυλία διαλύθηκε.

Ένας εκ των διοργανωτών φώναζε προς τους κουκουλοφόρους να σταματήσουν την επίθεση προς τις αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να μην διαλυθεί η συναυλία.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός νεαρού.

