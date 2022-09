Πολιτική

Bmp-1: Η Ελλάδα στέλνει 40 τεθωρακισμένα στην Ουκρανία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι προβλέπεται στην συμφωνία Γερμανίας - Ελλάδας για την προμήθεια στην Ουκρανία 40 τεθωριασμένων οχημάτων. Πως θα αναπληρωθεί ο στόλος που θα "φύγει" απο την χώρα μας.

Η γερμανική κυβέρνηση κατέληξε σε συμφωνία με την Ελλάδα με στόχο τον εφοδιασμό της Ουκρανίας με τεθωρακισμένα οχήματα πεζικού, ανακοίνωσε το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η Ελλάδα θα προμηθεύσει την Ουκρανία με 40 σοβιετικής κατασκευής Bmp-1, αλλά ταυτόχρονα θα λάβει 40 Marder από τα βιομηχανικά αποθέματα της Γερμανίας.

Σύμφωνα με το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών οι υπουργοί Άμυνας Κριστίν Λάμπρεχτ και Νικόλαος Παναγιωτόπουλος κατέληξαν σε συμφωνία, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα.

Η συμφωνία σχεδιάστηκε για να παρέχει στους Ουκρανούς οπλικά συστήματα για τα οποία δεν χρειάζονται περαιτέρω εκπαίδευση, τονίζεται στην ανακοίνωση.

Ειδήσεις σήμερα:

Ασπρόπυργος: Ξέχασαν 6χρονο σε σχολικό - Τον είχαν κλειδώσει μέσα στο λεωφορείο!

“Σπίτι μου”: Οδηγός για δάνεια και δικαιούχους

Δημοπρασία: Φανέλα του Τζόρνταν πουλήθηκε σε τιμή – ρεκόρ (εικόνες)