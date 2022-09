Κόσμος

Ουκρανία – Ομαδικοί τάφοι στο Ιζιούμ: Βασανισμένα και δεμένα τα θύματα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η φρίκη του πολέμου αποτυπώνεται στις εικόνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από την περιοχή της Ουκρανίας, την οποία ανακατέλαβαν οι Ουκρανοί.

Πολλά πτώματα που βρέθηκαν σε έναν ομαδικό τάφο στη βορειοανατολική Ουκρανία, σε εδάφη που ανακατέλαβαν οι ουκρανικές δυνάμεις από τους Ρώσους, είχαν δεμένα τα χέρια τους στην πλάτη, σύμφωνα με τον Ουκρανό κυβερνήτη του Χαρκόβου.

Το πρακτορείο Reuters είχε μεταδώσει αρχικά ότι δημοσιογράφοι του είδαν πτώματα με σχοινιά γύρω από τον λαιμό τους, όμως στη συνέχεια ακύρωσε την είδηση αυτή, εξηγώντας ότι οι ρεπόρτερ δεν είδαν τα πτώματα.

Ουκρανοί αξιωματούχοι ωστόσο είπαν ότι βρήκαν 440 πτώματα σε δασώδη περιοχή κοντά στην πόλη Ιζιούμ. Τα περισσότερα θύματα ήταν πολίτες και αυτοί οι ομαδικοί τάφοι αποδεικνύουν ότι διαπράχθησαν εγκλήματα πολέμου από τους Ρώσους εισβολείς, πρόσθεσαν.

«Βρισκόμαστε στην τοποθεσία ενός ομαδικού τάφου ανθρώπων, πολιτών που θάφτηκαν εδώ και, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, φέρουν όλοι ενδείξεις βίαιου θανάτου», είπε ο κυβερνήτης του Χαρκόβου Όλεχ Σινεχούμποφ. «Υπάρχουν πτώματα με τα χέρια δεμένα πίσω (στην πλάτη). Κάθε στοιχείο θα ερευνηθεί και θα εκτιμηθεί νομικά», πρόσθεσε.

Άνδρες ντυμένοι με λευκές στολές ανασύρουν πτώματα από το σημείο, σε ένα δάσος, όπου είχαν τοποθετηθεί περίπου 200 αυτοσχέδιοι ξύλινοι σταυροί ανάμεσα στα δέντρα. Διακρίνονταν επίσης περίπου 20 λευκοί σάκοι για τη μεταφορά πτωμάτων.

«Η Ρωσία αφήνει τον θάνατο πίσω της παντού και πρέπει να λογοδοτήσει», δήλωσε στο νυχτερινό, βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Εάν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, ο ομαδικός τάφος στο Ιζιούμ θα είναι ο μεγαλύτερος που έχει βρεθεί στην Ευρώπη μετά τους πολέμους στην πρώην Γιουγκοσλαβία, τη δεκαετία του 1990. Οι ουκρανικές δυνάμεις ανακατέλαβαν το Ιζιούμ μετά τη φυγή των Ρώσων, που εγκατέλειψαν τα όπλα και τα πυρομαχικά τους εκεί.

Ο Ουκρανός αστυνομικός διευθυντής Ιχόρ Κλιμένκο είπε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ότι όλα τα πτώματα που έχουν βρεθεί μέχρι τώρα φαίνεται ότι ανήκαν σε πολίτες. Υπάρχουν ωστόσο πληροφορίες ότι ενδέχεται να έχουν ενταφιαστεί εκεί και κάποιοι στρατιώτες. «Επί μήνες, ανεξέλεγκτη τρομοκρατία, βία, βασανιστήρια και μαζικές δολοφονίες σημειώνονταν στα κατεχόμενα εδάφη» έγραψε στο Twitter ο σύμβουλος του Ζελένσκι Μιχαΐλο Ποντολιάκ, αναρτώντας φωτογραφίες μια τοποθεσίας αποκλεισμένης με τη χαρακτηριστική ερυθρόλευκη ταινία που βάζουν οι αρχές γύρω από σκηνές εγκλήματος. «Υπάρχει κανείς άλλος που να θέλει να ‘παγώσει τον πόλεμο’ αντί να στείλει άρματα; Δεν έχουμε το δικαίωμα να αφήσουμε τους ανθρώπους μόνους τους με το Κακό», πρόσθεσε.

Η Ρωσία αρνείται ότι οι κατοχικές δυνάμεις διέπραξαν ωμότητες. Ο επικεφαλής της φιλορωσικής διοίκησης που εγκατέλειψε την περιοχή την περασμένη εβδομάδα, ο Βιτάλι Γκάντσεφ, φέρεται, σύμφωνα με το πρακτορείο Tass, να κατηγόρησε τις ουκρανικές δυνάμεις ότι διέπραξαν τους φόνους και προσπαθούν να κατηγορήσουν τη Μόσχα. «Ήταν προφανές για εμάς ότι η Ουκρανία θα προσπαθούσε να επαναλάβει το σενάριο της Μπούτσα. Τώρα, έχουμε το Ιζιούμ», είπε, αναφερόμενος στην κωμόπολη, στα βόρεια του Κιέβου, όπου βρέθηκαν εκατοντάδες πτώματα μετά την υποχώρηση των Ρώσων, τον Μάρτιο. Η Ρωσία υποστηρίζει ότι οι ανθρωποκτονίες στην Μπούτσα ήταν «σκηνοθετημένες» από τους Ουκρανούς, κάτι που απορρίπτεται από το Κίεβο και τους διεθνείς εμπειρογνώμονες.

Ειδήσεις σήμερα:

Eurobasket: Η Γαλλία στον τελικό

Χαλκιδική - εξαφάνιση 2χρονου: Δικογραφία σε βάρος των γονιών του

Καιρός: 40άρια και καταιγίδες το Σάββατο