Ουκρανία: Μαζικοί τάφοι αμάχων σε δάσος (εικόνες)

Κυρίως άμαχοι φέρονται να έχουν ταφεί μαζικά σε τάφους που εντοπίστηκαν στο Ιζιούμ, πόλη που ανακατέλαβε η Ουκρανία από τη Ρωσία.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που βρέθηκαν σήμερα στο Ιζιούμ, την πόλη που προσφάτως ανακατέλαβε η Ουκρανία από τις ρωσικές δυνάμεις, είδαν εκατοντάδες τάφους σε γειτονικό δάσος, όπου έχουν ενταφιαστεί άμαχοι και στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των μαχών και της κατοχής.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, συνολικά 443 τάφοι ανακαλύφθηκαν στην περιοχή, μεταξύ των οποίων ένας μέσα στον οποίο βρίσκονταν τα πτώματα 17 Ουκρανών στρατιωτών. Δύο άνδρες με λευκές στολές έσκαβαν το έδαφος κοντά σε ένα σταυρό με την επιγραφή: «ουκρανικός στρατός, 17 άτομα, Ιζιούμ, από το νεκροτομείο».

Σύμφωνα με τον Ολέγκ Κοτένκο, κυβερνητικό αξιωματούχο που είναι αρμόδιος για την αναζήτηση αγνοουμένων, οι τάφοι αυτοί σκάφτηκαν κατά τη διάρκεια των μαχών για την κατάληψη της πόλης από τις ρωσικές δυνάμεις τον Μάρτιο και της ρωσικής κατοχής, που τερματίστηκε την περασμένη εβδομάδα. Ορισμένοι τάφοι θα μπορούσαν να περιέχουν πολλά πτώματα.

«Οι τάφοι που δεν φέρουν ονόματα είναι αυτοί των ανθρώπων (που βρέθηκαν) στον δρόμο», δήλωσε ο Κοτένκο, σύμφωνα με τον οποίο «υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που πέθαναν από πείνα». «Αυτό το τμήμα της πόλης ήταν απομονωμένο, χωρίς προμήθειες. Οι άνθρωποι ήταν αποκλεισμένοι, τίποτα δεν λειτουργούσε».

«Υπάρχουν επίσης άλλα νεκροταφεία στην πόλη, αλλά δεν έχουμε πάει εκεί. Άρα δεν ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση» συνολικά, πρόσθεσε ο ίδιος.

Εκπρόσωπος της Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα δήλωσε σήμερα ότι σχεδιάζεται η αποστολή παρατηρητών στην πόλη.

«Οι παρατηρητές σκοπεύουν να πάνε εκεί για να διαπιστώσουν τι ακριβώς μπορεί να έχει συμβεί», δήλωσε η εκπρόσωπος Λιζ Θρόσελ σε ενημέρωση των δημοσιογράφων στη Γενεύη, χωρίς να δίνει λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα. Η ίδια δήλωσε πως δεν μπορεί να επιβεβαιώσει εάν τα πτώματα βρίσκονται σε έναν ομαδικό τάφο ή σε μια σειρά μεμονωμένων ταφών.

ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΜΑΧΟΙ

Οι περισσότεροι που έχουν ταφεί στον τόπο ομαδικής ταφής στο Ιζιούμ είναι πολίτες, δήλωσε ο επικεφαλής της ουκρανικής αστυνομίας σήμερα, με βάση μια πρώτη εκτίμηση.

Ερωτηθείς εάν στον τόπο ομαδικής ταφής στο Ιζιούμ υπάρχουν κυρίως άμαχοι ή στρατιώτες, ο αρχηγός της αστυνομίας Ίχορ Κλιμένκο δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου: «Με βάση μια πρώτη εκτίμηση, άμαχοι. Αν και έχουμε πληροφορίες ότι υπήρχαν και στρατιώτες εκεί, προς το παρόν δεν έχουμε ανασύρει ούτε έναν». Οι εκταφές συνεχίζονται, πρόσθεσε ο ίδιος.

Εκτός από αυτούς που βρίσκονται στον τόπο ομαδικής ταφής, ο Κλιμένο δήλωσε ότι περίπου 50 νεκροί άμαχοι εχουν εντοπιστεί έως τώρα αυτήν την εβδομάδα στην περιοχή του Χαρκόβου. Δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες.

Ο Κλιμένκο δήλωσε αργότερα στην ουκρανική τηλεόραση ότι επτά φοιτητές από τη Σρι Λάνκα φυλακίστηκαν και βασανίστηκαν στην πόλη Βοβτσάνσκ, κοντά στα ρωσικά σύνορα. Ο ίδιος δήλωσε ότι τους είχαν βγάλει τα νύχια με τανάλια. Το Reuters δεν κατάφερε να διασταυρώσει την αναφορά αυτή από ανεξάρτητη πηγή.

