Αναστασιάδης για άρση εμπάρκο των ΗΠΑ: Η ιδαίτερη αναφορά στον Μενέντεζ

Για απόφαση-ορόσημο κάνει λόγο ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας,σχετικά με την πλήρη άρση του εμπάργκο όπλων των ΗΠΑ στην Κύπρο. Το δημόσιο "ευχαριστώ" τον γερουσιαστή των Δημοκρατικών.

Με αναρτήσεις στο Twitter, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, καθώς και τα υπουργεία Άμυνας και Εξωτερικών χαιρετίζουν την απόφαση του State Department για την πλήρη άρση του εμπάργκο όπλων των ΗΠΑ στην Κύπρο.

«Με μεγάλη ικανοποίηση χαιρετίζω την ανακοίνωση του State Department για την πλήρη άρση του εμπάργκο όπλων των ΗΠΑ στην Κύπρο», αναφέρει ο Πρόεδρος Ν. Αναστασιάδης και επισημαίνει: «Πρόκειται για μια απόφαση - ορόσημο, η οποία αντικατοπτρίζει την αναπτυσσόμενη στρατηγική σχέση μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της ασφάλειας».

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο κ. Αναστασιάδης στον γερουσιαστή των Δημοκρατικών Ρόμπερτ Μενέντεζ, τον οποίο και ευχαριστεί δημόσια: '»Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω δημόσια τον Γερουσιαστή Μενέντεζ για όλη την δουλειά που έκανε δυνατή την σημερινή αυτή απόφαση, η οποία είναι σύμφωνη με εκείνη του 2019 για την Ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο και την Ενεργειακή Συνεργασία. Χτες συνομίλησα με τον Γερουσιαστή και για μια ακόμη φορά του εξέφρασα την ευγνωμοσύνη μου για την φιλία του».

It is with great satisfaction that I welcome the announcement by ???? @StateDept on the complete lifting of the U.S. arms embargo on Cyprus????. This is a landmark decision, reflecting the burgeoning strategic relationship between the two countries, including in the area of security. — Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) September 17, 2022

Ευχαριστίες και εκτίμηση εκφράζει μέσα από ανάρτησή του το κυπριακό υπουργείο Άμυνας. «Αυτό ενισχύει τη συνεργασία μας και εγκαινιάζει μια νέα εποχή στις διμερείς μας σχέσεις, καθώς προωθούμε σταθερά μια μη αναστρέψιμη εταιρική σχέση ασφάλειας και άμυνας», σημειώνεται.

Το κυπριακό υπουργείο Εξωτερικών, τέλος, αναφέρει στο Twitter: «Χαιρετίζουμε την απόφαση του State Department να προχωρήσει στην πλήρη άρση του εμπάργκο όπλων του 1987 κατά της Κύπρου: Ένα πολιτικό ορόσημο που δείχνει τη συνεχή εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας ΗΠΑ-Κύπρου στην Ασφάλεια και Άμυνα ως αναπόσπαστο μέρος του μωσαϊκού περιφερειακής σταθερότητα."

Ο Ν. Αναστασιάδης μεταβαίνει στη Ν. Υόρκη για τις εργασίες της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ

Το Κυπριακό, οι πρωτοβουλίες του κου Αναστασιάδη για να ξεπεραστεί το αδιέξοδο, οι προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και η έλλειψη βούλησης από την άλλη πλευρά να προσέλθει στο τραπέζι του διαλόγου, θα βρεθούν στο επίκεντρο των συναντήσεων που θα έχει ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, καθώς και θέματα όπως η κλιματική αλλαγή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι περιφερειακές εξελίξεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το γραφείο Τύπου του κ. Αναστασιάδη, τη Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου, στις 11 το πρωί, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας θα βρίσκεται στο Λονδίνο, στο Αβαείο του Ουέστμίνστερ, για να παρευρεθεί στην κηδεία της Βασίλισσας Ελισάβετ Β', μαζί με δεκάδες ξένους ηγέτες και αρχηγούς κρατών. Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα συνοδεύει η Πρώτη Κυρία, Άντρη Αναστασιάδη.

Από το Λονδίνο, ο κ. Αναστασιάδης θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη για την 77η γενική συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών η οποία αρχίζει την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου.

Ο κ. Αναστασιάδης θα προσφωνήσει τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών την Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου, στις 4 το απόγευμα, ώρα Κύπρου.

Στο περιθώριο της γενικής συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, ο Ν. Αναστασιάδης θα συναντηθεί στις 23 Σεπτεμβρίου στις 19:15 το απόγευμα ώρα Κύπρου, με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Ο κ. Αναστασιάδης και ο υπουργός Εξωτερικών, Ιωάννης Κασουλίδης, κατά την παραμονή τους στη Νέα Υόρκη, αναμένεται επίσης να έχουν συναντήσεις με άλλους ηγέτες και αξιωματούχους κρατών και κυβερνήσεων. Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας θα παραθέσει γεύμα προς τους μόνιμους αντιπροσώπους των πέντε μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας. Επίσης θα συναντηθεί με οργανώσεις της Ομογένειας.

