ΔΕΘ - Τσίπρας: η ξενάγηση στα περίπτερα και οι εξαγγελίες στο Βελλίδειο (εικόνες)

Στα περίπτερα της ΔΕΘ ξεναγήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας. Ποιες ειναι οι 6 εθνικές προτεραιότητες που θα παρουσιάσει στην αποψινή ομιλία του.

Τις προτεραιότητες του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, με έμφαση στην αντιμετώπιση των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης και την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών, αναμένεται να παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας, κατά την ομιλία του στις 19.30, στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης», στο πλαίσιο της επίσκεψης του στην 86η ΔΕΘ.

Ο κ. Τσίπρας συναντήθηκε με τη διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo, όπου ο πρόεδρός της Τάσος Τζήκας τον ενημέρωσε για τα χαρακτηριστικά της 86ης ΔΕΘ και για την πορεία υλοποίησης του σχεδίου ανάπλασης του χώρου της ΔΕΘ.

Στη συνάντηση συμμετείχαν η γρματέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ράνια Σβίγκου, τομεάρχες και βουλευτές του κόμματος.

Αμέσως μετά τη συνάντηση ακολουθεί περιοδεία του κ. Τσίπρα σε περίπτερα της 86ης ΔΕΘ.

Νωρίτερα, ο κ. Τσίπρας επισκέφτηκε τους απεργούς της εταιρείας Μαλαματίνα στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου και ενημερώθηκε από τον πρόεδρο του σωματείου Γιάννη Φραγγίδη για τα αιτήματα των εργαζομένων κατά των απολύσεων.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είπε ότι ο αγώνας τους είναι δίκαιος, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οφείλονται στην εφαρμογή του νόμου Χατζηδάκη και εφόσον εκλεγεί πρωθυπουργός η κυβέρνησή του θα καταργήσει τον συγκεκριμένο νόμο.

Η κόρη ενός από τους εργαζόμενους πρόσφερε στον κ. Τσίπρα ένα μπλουζάκι που κυκλοφόρησαν οι απεργοί για να κάνουν γνωστό τον αγώνα τους.

Οι έξι εθνικές προτεραιότητες του Αλέξη Τσίπρα

Έξι εθνικές προτεραιότητες, αναμένεται να παρουσιάσει απόψε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα με κομματικές πηγές, κατά την ομιλία του στις 19.30 στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης» της ΔΕΘ.

«Σε μία συγκυρία που η κυβέρνηση Μητσοτάκη βρίσκεται πλήρως απομονωμένη και σε ελεύθερη πτώση, τόσο από την αδιαφορία/απροθυμία αντιμετώπισης της έκρηξης της ακρίβειας, όσο και από το πρωτοφανές σκάνδαλο παρακρατικής πρακτικής με τις υποκλοπές πολιτικών αντιπάλων και δημοσιογράφων και την εξόφθαλμη επιχείρηση συγκάλυψής του, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ανεβαίνει στη ΔΕΘ για να ξεδιπλώσει ένα πλήρες, ολιστικό και κοστολογημένο πρόγραμμα διακυβέρνησης για δικαιοσύνη παντού, ανάπτυξη και προστασία για όλους», αναφέρουν οι κομματικές πηγές.

«Με επίγνωση των δυσκολιών, αλλά και της δυσπιστίας μερίδας των πολιτών προς το σύνολο του πολιτικού κόσμου, στόχος είναι η δημιουργία μίας νέας σχέσης εμπιστοσύνης με τους πολίτες, προκειμένου να αμβλυνθούν ανισότητες που διαρκώς οξύνονται, να βελτιωθεί η ζωή τους και να αποκατασταθούν όσο το δυνατόν περισσότερες αδικίες», επισημαίνουν και συνεχίζουν: «Η κοινωνική ανάγκη για δικαιοσύνη είναι πιο επίκαιρη από ποτέ και διαπερνά όλους τους τομείς της καθημερινότητας και της ζωής. Από την κοινωνική, οικονομική και φορολογική δικαιοσύνη, μέχρι την αποκατάσταση του κράτους δικαίου και της θεσμικής ομαλότητας, που έχουν δώσει επί Μητσοτάκη τη θέση τους στην κανονικοποίηση της καταστρατήγησης του Συντάγματος, των θεσμών και την εγκαθίδρυση ενός συντηρητικού και όπως επιβεβαιώθηκε πρόσφατα και παρακρατικού καθεστώτος, μακριά από τις ευρωπαϊκές και προοδευτικές αξίες.

Την ώρα που ο κ. Μητσοτάκης ως απερχόμενος Πρωθυπουργός μετά από έναν τριετή κύκλο διάψευσης προσδοκιών πραγματοποίησε την τελευταία του παρουσία στη ΔΕΘ, ο κ. Τσίπρας θα εμφανιστεί με την ευθύνη του αυριανού Πρωθυπουργού, με την ομιλία του να χαρακτηρίζεται “οραματική”, αφού στόχος του δεν θα είναι να θίξει τα κακώς κείμενα και τις παταγώδεις αποτυχίες του κ. Μητσοτάκη που ούτως ή άλλως είναι πλέον εμφανείς στη ζωή και την καθημερινότητα των πολιτών, αλλά να αναπτύξει ένα παντελώς διαφορετικό, δημοκρατικό και προοδευτικό μοντέλο και πρόγραμμα διακυβέρνησης.

Απέναντι σε μία κυβέρνηση και έναν Πρωθυπουργό που αδυνατεί όχι μόνο να κατανοήσει αλλά ακόμα και να ακούσει τα προβλήματα των πολιτών, που αδιαφορεί για τα αδιέξοδά τους και έχει τη λογική πως “όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει”, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ θα δείξει συγκεκριμένα, προγραμματικά αλλά και οραματικά τι σημαίνει προοδευτική διακυβέρνηση».

Όπως τονίζουν ο κ. Τσίπρας «θα επικεντρωθεί στον κόσμο της εργασίας, τους ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους, τους μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες, τις γυναίκες και τη νέα γενιά. Προφανώς, ιδιαίτερη μέριμνα θα υπάρχει εκτός από τους ασθενέστερους και για την αποκατάσταση αδικιών για τη μεσαία τάξη, που βλέπει τις διαψεύσεις των υποσχέσεων Μητσοτάκη να διαδέχεται η μία την άλλη και την να γίνεται διαρκώς και πιο δύσκολη. Ενώ αντίστοιχα, στο πλαίσιο της δικαιότερης κατανομής των βαρών, θα προβλέπονται και εμβληματικές δράσεις αναδιανομής.

Ως εκ τούτου, πρόκειται για ένα πρόγραμμα που απαντά στα πραγματικά προβλήματα των πολιτών, που μέσα στην υπαρκτή διεθνή συγκυρία, γιγαντώνονται από τις πολιτικές που ακολουθεί ο κ. Μητσοτάκης προς όφελος συγκεκριμένων συμφερόντων».

Επίσης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ «θα παραθέσει έξι εθνικές προτεραιότητες για τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και την προοδευτική κυβέρνηση που θα προκύψει την επομένη των εκλογών με την πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ, όποτε και αν αυτές γίνουν. Έξι εθνικές προτεραιότητες που αποτελούν πλήρως επεξεργασμένες προγραμματικές δεσμεύσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης και οι οποίες θα αποτελέσουν και τη βάση προγραμματικών συγκλίσεων.

Το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει ο κ. Τσίπρας στη ΔΕΘ θα βασίζεται τόσο σε εθνικούς πόρους, όσο και σε κοινοτικούς μέσα από την δικαιότερη ανακατεύθυνση των σημαντικών πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ 21-27, καθώς και σε μεγάλες θεσμικές και διαρθρωτικές τομές».

Οι έξι εθνικές προτεραιότητες είναι οι εξής:

Αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, με δραστική μείωση των λογαριασμών μέσα από διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, των τιμών στα καύσιμα και τρόφιμα Ενίσχυση του εισοδήματος και δικαιότερη φορολογία για μισθωτούς, συνταξιούχους, εμπόρους και ελεύθερους επαγγελματίες Στήριξη του κοινωνικού κράτους με την ανάκτηση της εργασίας, ένα νέο ισχυρό ΕΣΥ, νέα γερά θεμέλια στη δημόσια Παιδεία και κοινωνικές πολιτικές για ΑΜΕΑ Παραγωγική Ανασυγκρότηση με ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και έμφαση σε ΑΠΕ, ιδιοπαραγωγή (μοντέλο prosumer), στοχευμένα προγράμματα για ΟΤΑ, μικρές επιχειρήσεις, αγρότες και βιομηχανίες, καθώς και δημόσιο πυλώνα στο τραπεζικό σύστημα Ισχυρό Δημοκρατικό Κράτος με μεταρρυθμίσεις στη Δικαιοσύνη και την ΕΥΠ Απάντηση στη δημογραφική πρόκληση με στήριξη της γυναίκας στην εργασία, της μητέρας, κοινωνικές πολιτικές για το παιδί, ειδικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και πλαίσιο για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών