Επίθεση σε Κορεάτη youtuber έξω από το “Γ.Καραϊσκάκης”: Συνελήφθη 19χρονος

Ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη ένας εκ των δραστών της ληστρικής επίθεσης σε βάρος 38χρονου εξωτερικά του γηπέδου «Γ. Καραϊσκάκης»

Ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη απογευματινές ώρες χθες από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους ένας εκ των δραστών, που προέβησαν απογευματινές ώρες της 15-9-2022, σε ληστρική επίθεση σε βάρος του youtuber Μπουόνα Σέμπα, ο οποίος έκανε live μετάδοση πριν από την έναρξη της αναμέτρησης των ερυθρόλευκων με τη Φράιμπουργκ.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για 19χρονο ημεδαπό, ο οποίος από κοινού με άλλους επιτέθηκαν και τραυμάτισαν ελαφρά 38χρονο αλλοδαπό και του αφαίρεσαν το κινητό του τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των λοιπών εμπλεκομένων.

