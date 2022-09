Ολυμπιακός – “Γ.Καραϊσκάκης”: Κορεάτης youtuber θύμα ξυλοδαρμού έξω από το γήπεδο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άγρια επίθεση σε Κορεάτη που έκανε live stream πριν από την έναρξη του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Φράιμπουργκ.

Άγρια επίθεση δέχθηκε από οπαδούς του Ολυμπιακού ο youtuber Μπουόνα Σέμπα, ο οποίος έκανε live μετάδοση πριν από την έναρξη της αναμέτρησης των ερυθρόλευκων με τη Φράιμπουργκ.

Ο νεαρός Κορεάτης ήταν έξω από το γήπεδο, με φανέλα του Ολυμπιακού, κάνοντας μετάδοση στο YouTube, όταν τον πλησίασαν τουλάχιστον τρία άτομα.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, που τραβούσε ο ίδιος, οι οπαδοί τον έσπρωξαν, του άρπαξαν το κινητό κι άλλα πράγματα και η μετάδοση σταμάτησε.

Bunch of Hooligans just assaulted a Korean youtuber outside the Karaiskakis right before the Freiburg match. Please address this @olympiacosfc #OLYSCF

The full stream: https://t.co/pou1fOioZc pic.twitter.com/b06Sm9AVfu