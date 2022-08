Ολυμπιακός: Ο Ουί Τζο Χουάνγκ στα “ερυθρόλευκα” (εικόνες)

Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός ανακίνωσε την απόκτηση του Ουί Τζο Χουάνγκ, με τη μορφή δανεισμού από την Νότιγχαμ Φόρεστ.



Λίγα λεπτά μετά τη Νότιγχαμ Φόρεστ, ο Ολυμπιακός ανακίνωσε με τη σειρά του την απόκτηση του Ουί Τζο Χουάνγκ, με τη μορφή δανεισμού από τον αγγλικό σύλλογο.

Ο 30χρονος Κορεάτης επιθετικός έχει αγωνιστεί στην πατρίδα του με τη φανέλα της Σόνγκναμ, με την οποία από το 2013 ως το 2017 είχε 43 γκολ και 12 ασίστ σε 163 αγώνες, ενώ στη συνέχεια έπαιξε για μία διετία στην ιαπωνική Γκάμπα Οσάκα, με απολογισμό 29 γκολ και 7 ασίστ σε 98 αγώνες. Τον Ιούλιο του 2019 πήρε μεταγραφή για την Μπορντό, όπου σε 71 ματς πέτυχε 31 γκολ και μοίρασε επτά ασίστ.

Ο Ούι Τζο Χουάνγκ είναι 47 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της Νότιας Κορέας, με την οποία έχει σημειώσει 16 γκολ, ενώ συμμετείχε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

