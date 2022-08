Αθλητικά

Europa League – Ολυμπιακός: Οι αντίπαλοι του στον όμιλο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι πρωταθλητές έμαθαν τους αντίπαλους τους, μετά την κλήρωση που έγινε στην Κωνσταντινούπολη.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας, μετά την πρόκριση θρίλερ επί του Απόλλωνα Λεμεσού, στην διαδικασία των πέναλτι, εξασφάλισαν μια θέση στους ομίλους του Europa League και σήμερα έμαθαν τους αντίπαλους τους, μετά την κλήρωση που έγινε στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Ολυμπιακός, που είχε τοποθετηθεί στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, κληρώθηκε ως επικεφαλής στον 7οόμιλο. Από το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, αντίπαλος του Ολυμπιακού θα είναι η Κάραμπακ, από το τρίτο γκρουπ η Φράιμπουργκ και από το τέταρτο η Ναντ.

Ειδήσεις σήμερα:

Πτήση για Ρόδο: Γυναίκα ούρησε στο κάθισμα, έριξε χαστούκια και πήγε ν' ανοίξει την πόρτα (βίντεο)

Τζόκερ: Που παίχτηκε το “χρυσό” δελτίο που κέρδισε 12 εκατομμύρια ευρώ

Βασιλακόπουλος: Η “γρίπη της ντομάτας”, ο κορονόϊός και τα μέτρα στα σχολεία