Λαμία: Κατσίκια... βόσκουν στον ποδηλατόδρομο (βίντεο)

Με ένα απίστευτο θέαμα ήρθε αντιμέτωπος περαστικός στην πόλη της Λαμίας.

Ήταν λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι του Σαββάτου όταν διερχόμενος οδηγός είδε τις γίδες με τα κατσίκια να βολτάρουν και να βόσκουν στον ποδηλατόδρομο στη νότια πλευρά της Λαμίας.

Εκτός από το ότι υπήρχε κίνδυνος τροχαίου ατυχήματος, η συγκεκριμένη "παρέα' έκανε ζημιά και σε αρκετά δέντρα.

