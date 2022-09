Κόσμος

Παύλος: Ο γιος του τέως Βασιλιά στον ΑΝΤ1 για την Βασίλισσα Ελισάβετ (βίντεο)

Τις αναμνήσεις του από τη θεία του και Βασίλισσα Ελισάβετ μοιράστηκε με τον ΑΝΤ1 ο γιος του τέως Βασιλιά Κωνσταντίνου, Παύλος.

«Ο ίδιος εθνικός ύμνος πηγαίνει από βασίλισσα σε βασιλιά. Αυτά είναι σημαντικά θέματα τα οποία. θα καταλάβουμε σιγά- σιγά όπως πάνε τα χρόνια. Αλλά ήταν ένας άνθρωπος, που αγαπούσε πάρα πολύ ο κόσμος και το βλέπουμε τώρα, όπως έχετε δει και οι ίδιοι και εσείς. Είναι ουρές από 12 και παραπάνω ώρες για να περάσουν να την αποχαιρετήσουν. Αυτά δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια θέματα ποτέ ούτε εδώ ούτε σε άλλες χώρες», είπε ο Παύλος, ο γιος του τέως Βασιλιά Κωνσταντίνου, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και τη Μαρία Σαράφογλου, λίγο πριν από την κηδεία της θείας του, Βασίλισσας Ελισάβετ, ενώ αποκάλυψε ότι, θα προσκυνήσει τη σορό της.

Η συνέντευξή του στη Μαρία Σαράφογλου

-Εσείς την συναντούσατε συχνά;

Η βασίλισσα ως θεία μας και ξαδέλφη του πατέρα μας ήταν πάντα πολύ φιλόξενη. Όταν φύγαμε από την Ελλάδα ήταν πάρα πολύ καλή με τους γονείς μου και τους κάλεσε εδώ. Είχαμε μείνει στην Αγγλία για πολλά χρόνια.

- Το θυμάστε περισσότερο από αυτή τη συνάντηση. Από την τελευταία στάση.

Το χαμόγελο της.

Από μικρή είχε πει ότι, θα ξέρει τη θέση της και θα αφοσιωθεί στη βασιλεία της. Το έκανε. Και σε εμάς ως κοινή άνθρωπος, μας έκανε την ίδια αίσθηση. Να δουλεύει ο καθένας για τον εαυτό του, να κάνει το καλύτερο που μπορεί να κάνει

Το πρωτόκολλο είναι αυστηρό όταν μπεις στο παλάτι. Όμως, μιας και έχεις μπει στο παλάτι και είσαι με τη βασίλισσα. Τότε ήταν πολύ άνετη και πραγματική. Αυτό δεν καταλαβαίνει κανείς εύκολα εάν δεν τη δει μέσα στο σπίτι της. Στο σπίτι της είναι η νοικοκυρά του σπιτιού. Είναι όπως και να είναι παλάτι, αλλά το είχε σπίτι της και σέρβιρε και αυτή το καφέ και το τσάι. Όταν ήταν μόνη της και δεν είχε τόσο κόσμο γύρω της, έκανε μόνη της.

-Ο βασιλιάς Κάρολος ο Γ είναι φιλέλληνας. Εσείς ποια γνώμη έχετε γι’ αυτόν και τι μπορεί να προσδοκά η Ελλάδα τώρα που ανέλαβε τον θρόνο;

Νομίζω ότι, ο ίδιος αγαπάει την Ελλάδα, διότι αγαπάει το ελληνικό αίσθημα που έχουμε. Θέλουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό.

Είναι θρήσκοι και η βασίλισσα και ο βασιλιάς Κάρολος, ο οποίος έχει δείξει ότι, πραγματικά θα κρατήσει την θρησκεία της χώρας του, αλλά ο νους του, η εμφάνιση του, το πώς σκέφτεται, αγαπάει γενικώς τη θρησκείες όλων και σε άλλες χώρες. Για κάποιον λόγο έχει βρει ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει ένα άνοιγμα σε αυτόν και η ελληνικότητά του εκεί μαζί μας συμπίπτει.