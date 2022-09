Αθλητικά

ΟΦΗ - ΠΑΟΚ: Ισοπαλία με κεφαλιά... στις καθυστερήσεις

Ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο με τους Νάρεϊ και Διαμαντή να χρίζονται σκόρερ. Ο Δικέφαλος έφτασε τους 11 βαθμούς και είναι στο μείον τέσσερα από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό.

Με κεφαλιά του Απόστολου Διαμαντή στο 12ο λεπτό των καθυστερήσεων, ο ΟΦΗ πήρε την ισοπαλία με 1-1 από τον ΠΑΟΚ στο «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης», σε αναμέτρηση για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου προηγήθηκε με τον Κάλεντ Νάρεϊ (10’), θα μπορούσε στο δεύτερο μέρος να «καθαρίσει» το ματς, αλλά οι Κρητικοί δικαιώθηκαν για την επιμονή τους στην τελευταία φάση του αγώνα.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν με διάθεση να πιέσουν. Στο 4’ ο Μιγκέλ Άνχελ Γκερέρο και στο 6’ ο Νουά Ντικό εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη των Γιασμίν Κούρτιτς και Αντελίνο Βιεϊρίνια, αντίστοιχα, ωστόσο δεν μπόρεσαν να νικήσουν τον Ντόμινικ Κοτάρσκι.

Κι αφού δεν ήρθε το 1-0, έγινε το 0-1 στο 10’, με τον Νάρεϊ να γίνεται αποδέκτης της ωραίας πάσας του Βιεϊρίνια, να «σπάει» το τεχνητό οφσάιντ και με ωραίο αριστερό σουτ να ανοίγει το σκορ.

Γκολ το οποίο κατακυρώθηκε έπειτα από τη χρήση του VAR, μιας και ο βοηθός είχε σηκώσει τη σημαία για οφσάιντ. Ο ΟΦΗ χρειάστηκε περίπου ένα δεκάλεπτο για να συνέλθει.

Στο 23’ ο Γκερέρο δεν πρόλαβε για εκατοστά το παράλληλο γύρισμα του Έρικ Λάρσον ενώ στο 36’ ο Ασάν Ντιουσέ από το ύψος του πέναλτι έστειλε την μπάλα ψηλά. Κι οι Θεσσαλονικείς είχαν, ωστόσο, τις δικές τους ευκαιρίες.

Λίγο μετά το ημίωρο, ο Σόνι Στίβενς έδιωξε σε κόρνερ το, κακό αν και με άριστες προϋποθέσεις, τελείωμα του Ντόουγκλας Αουγκούστο ενώ στο 38’ ο Νέλσον Ολιβέιρα αστόχησε απελπιστικά από το ένα μέτρο με το κεφάλι.

Εντελώς διαφορετική εικόνα στο δεύτερο μέρος. Ο ΠΑΟΚ μπήκε πιο αποφασιστικά, με τον Νάρεϊ να απειλεί τον Στίβενς με διαγώνιο σουτ στο 47’ και τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη να αστοχεί με το κεφάλι στο αμέσως επόμενο λεπτό.

Με τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού, ο Τάσος Σιδηρόπουλος αναγκάστηκε να διακόψει το ματς καθώς οι φίλοι του ΟΦΗ άναψαν πυρσούς, με συνέπεια να περιοριστεί σημαντικά η ορατότητα.

Το παιχνίδι ξεκίνησε έπειτα από 8-9 λεπτά αλλά δεν είχε ρυθμό. Ένα σουτ του Αντρίγια Ζίβκοβιτς βρήκε στον Πραξιτέλη Βούρο και παραλίγο να καταλήξει στα δίχτυα του Στίβενς στο 74’ ενώ δέκα λεπτά μετά ο Μπράντον Τόμας δεν βρήκε την μπάλα στο γύρισμα του Ζίβκοβιτς.

Στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων, ο ΟΦΗ προειδοποίησε, με τον Κουλιεράκη να σταματάει τον Ντικό. Στο 90’+12’, όμως, από εκτέλεση κόρνερ, ο Διαμαντής με δυνατή κεφαλιά νίκησε τον Κοτάρσκι για το τελικό 1-1.

Ο ΠΑΟΚ ναι μεν διατήρησε το φετινό του αήττητο, ωστόσο βρέθηκε στο -4 από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό ενώ η ομάδα του Νίκου Νιόπλια πήρε τον τέταρτο φετινό βαθμό της, δείχνοντας σημάδια βελτίωσης.

Διαιτητής: Αναστάσιος Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)

Κίτρινες: Λάρσον, Βούρος – Βιεϊρίνια, Λύρατζης, Τόμας.

Οι συνθέσεις:

ΟΦΗ (Νίκος Νιόπλιας): Στίβενς, Λάρσον, Πασαλίδης (62’ Ντουρμισάι), Ντιουσέ, Γκερέρο (84’ Μπιφουμά), Ντικό, Βούρος, Διαμαντής, Περέα (84’ Στάικος), Μεγιάδο, Μπαλογιάννης (81’ Θοράρινσον).

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Λύρατζης, Ινγκασον, Κουλιεράκης, Βιεϊρίνια (25’ Τσαούσης), Ντάντας, Κούρτιτς (80’ Σβαμπ), Αουγκούστο (72’ Ελ Καντουρί), Νάρεϊ, Ολιβέιρα (72’ Τόμας), Α. Ζίβκοβιτς.

