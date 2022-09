Πολιτική

Απειλές Μπαχτσελί: Η Ελλάδα θα ξεπληρώσει τις παρενοχλήσεις με αίμα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Μητσοτάκης δηλωσε αντί τη νύχτα, να έρθουμε μέρα. Ευχαρίστως και τρέχοντας θα έρθουμε», δήλωσε ο Τούρκος πολιτικός.

Σε νέες προκλητικές δηλώσεις εναντίον της Ελλάδας προχώρησε ο πρόεδρος του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, μέλος της συγκυβέρνησης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Και όπως φαίνεται η πολιτική ηγεσία της Τουρκίας βρίσκεται σε… παραλήρημα διαρκείας, εν όψει και των εκλογών στην Τουρκία που θα πραγματοποιηθούν σε λίγους μήνες.

Ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί εκτόξευσε εκ νέου απειλές για εισβολή στην Ελλάδα, λέγοντας απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι θα έρθουν μέρα, «για να σας κάνουμε να ξεπληρώσετε για τις παρενοχλήσεις σας με το αίμα και τις ζωές μας»

«Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Μητσοτάκης δηλωσε αντί τη νύχτα, να έρθουμε μέρα. Ευχαρίστως και τρέχοντας θα έρθουμε να καλύψουμε τη μέρα σας, σαν να είναι νύχτα, και να σας κάνουμε να ξεπληρώσετε για τις παρενοχλήσεις σας με το αίμα και και τις ζωές μας. Τότε δεν θα μπορέσουν να σας προστατέψουν ούτε τα αφεντικά σας ούτε οι συνεργάτες σας», είπε χαρακτηριστικά.

Ειδήσεις σήμερα:

Παύλος: Ο γιος του τέως Βασιλιά στον ΑΝΤ1 για την Βασίλισσα Ελισάβετ (βίντεο)

Καυσόξυλα: Τι να προσέξετε στην αγορά - Ποια είναι πιο αποδοτικά

Υποκλοπές - Σκέρτσος για ΕΥΠ: δεν πρέπει να υπονομευθεί η αποστολή της