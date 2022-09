Αθλητικά

Ρονάλντο - Μέσι: Ποιος τους ξεπέρασε σε έσοδα

Ποιος είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στον πλανήτη, μπροστά από τον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον Λιονέλ Μέσι.

Μπορεί να μην είχε καλή απόδοση στην εκτός έδρας νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν επί της Λιόν (1-0), όμως ο Κιλιάν Μπαπέ, έχει έναν... καλό λόγο, για να είναι ευτυχής. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Sportico», που ειδικεύεται σε οικονομικά θέματα που αφορούν στον αθλητισμό, ο νεαρός Γάλλος επιθετικός, είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στον πλανήτη, μπροστά από τον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον συμπαίκτη του, στους πρωταθλητές Γαλλίας, Λιονέλ Μέσι.

Σύμφωνα με σχετική μελέτη, που λαμβάνει υπόψη τους μισθούς των παικτών (σ.σ μεικτές αποδοχές) και τα εισοδήματά τους από συμβόλαια χορηγών, ο Μπαπέ, θα εισπράξει εφέτος 125 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 105 εκατ. ευρώ από την Παρί ΣΖ (σ.σ. ποσό υπερδιπλάσιο από αυτό των δύο θρύλων του σύγχρονου ποδοσφαίρου) και περίπου 20 εκατ. ευρώ, από συμβόλαια με εταιρείς, όπως η Nike, η Hublot, η Electronic Arts, η Dior, η Oakley και η Sorare.

Οσον αφορά στον αμιγώς... εμπορικό τομέα εσόδων, ο Μπαπέ είναι μακράν πίσω, τόσο από τον Πορτογάλο άσο της Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ (60 εκ. ευρώ), ο οποίος εισπράττει και 53 εκ. ευρώ ετησίως από τον αγγλικό σύλλογο, όσο και από τον Μέσι (48 εκ. ευρώ από χορηγούς και 62 εκ. ευρώ από την Παρί ΣΖ).

