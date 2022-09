Οικονομία

Eurostat: Αύξηση στην τιμή του ψωμιού τον Αύγουστο στην ΕΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η τιμή του σταριού αυξάνεται από τον Φεβρουάριο, όταν λόγω του πολέμου διακόπηκαν οι εξαγωγές μέσω της Μαύρης Θάλασσας επί μήνες ενώ περιορίστηκαν και οι εξαγωγές λιπασμάτων. Πόσο αυξήθηκε η τιμή του ψωμιού.

Η τιμή του ψωμιού αυξήθηκε τον Αύγουστο κατά σχεδόν 20% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία – χώρες που είναι και οι δύο σημαντικοί εξαγωγείς σιτηρών και λιπασμάτων– συνεχίζει να διαταράσσει τις παγκόσμιες αγορές και να επιταχύνει τον πληθωρισμό.

Η τιμή του σταριού αυξάνεται από τον Φεβρουάριο, όταν λόγω του πολέμου διακόπηκαν οι εξαγωγές μέσω της Μαύρης Θάλασσας επί μήνες ενώ περιορίστηκαν και οι εξαγωγές λιπασμάτων επειδή οι Ρώσοι παραγωγοί έχασαν την πρόσβαση στα λιμάνια της Βαλτικής Θάλασσας, τα οποία χρησιμοποιούσαν για να στέλνουν αμμωνία σε όλον τον κόσμο.

Η μέση τιμή του ψωμιού στην ΕΕ ήταν κατά 18% υψηλότερη τον Αύγουστο, σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, με βάση στοιχεία της Eurostat. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αύξηση από τον Δεκέμβριο του 2017, όταν η Eurostat ξεκίνησε να κρατά στατιστικά στοιχεία. Τον Αύγουστο του 2021 η μέση τιμή του ψωμιού αυξήθηκε κατά 3% σε ετήσια βάση.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σε ετήσια βάση καταγράφονται στην Ουγγαρία και τη Λιθουανία, με 66% και 33% αντίστοιχα. Οι χαμηλότερες καταγράφονται στη Γαλλία (8%), την Ολλανδία και το Λουξεμβούργο (10%).

Την Παρασκευή η Eurostat επιβεβαίωσε ότι ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη έφτασε σε υψηλό όλων των εποχών, στο 9,1% τον Αύγουστο, λόγω των υψηλών τιμών στην ενέργεια και τα τρόφιμα.

Ειδήσεις σήμερα:

Βορίδης: εκλογές με σταυρό και δίλημμα “Μητσοτάκης ή συνασπισμός υπό τον Τσίπρα”

Μάρθα Καραγιάννη - Βασίλης Κωνσταντίνου: δεν κάναμε παιδί, γιατί... (βίντεο)

Μάρθα Καραγιάννη - Μαίρη Χρονοπούλου: έχουν πεθάνει όλοι, δεν αντέχω ότι είμαι η τελευταία… (βίντεο)