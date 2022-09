Κόσμος

Ιράν: Νεκροί σε διαδήλωση (βίντεο)

Αναφορές για νεκρούς σε διαδηλώσεις σε κουρδική πόλη του Ιράν.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν οι δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ εναντίον διαδηλωτών στην κουρδική πόλη Σακέζ, ανέφερε η ιρανική οργάνωση για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw.

Δεν υπάρχει προς το παρόν καμία επίσημη επιβεβαίωση αυτής της πληροφορίας.

Η Οργάνωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Hengaw έγραψε στον λογαριασμό της στο Twitter ότι δύο πολίτες σκοτώθηκαν όταν οι δυνάμεις ασφαλείας πυροβόλησαν τους διαδηλωτές στο Σακέζ.

Anti-regime protest continues across Iran. Sanandaj, Mahabad, Saqqez, Divandarreh, Kamyaran, Paveh, Dehgolan, Qorveh, Rasht, Tehran, Isfahan, Bijar Mashhad and several other cities.

Video: Protesters in Saqqez chant “death to Khamenei.”#????_????? pic.twitter.com/He76PWyGjx — Soran Khateri (@sorankhateri) September 19, 2022

#IranProtests continuous throughout the night in Northern #Iran as the brave people force suppressive forces to retreat with their own bear hands!#MahsaAmini has awaken Iran once again!@SecBlinken @antonioguterres

pic.twitter.com/EGQqW1PZjS — EffatHaddad (@HaddadEffat) September 19, 2022

