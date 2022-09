Παράξενα

Θεσσαλονίκη: έκλεψε κρουασάν… υπό την απειλή κατσαβιδιού (βίντεο)

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για το περιστατικό που έγινε σε ψιλικατζίδικο σε κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης.

Αν μη τι άλλο παράξενη είναι η ληστεία σε ψιλικατζίδικο, ακριβώς δίπλα από την Καμάρα, στην Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, ένας άνδρας έφθασε στην είσοδο του καταστήματος, που βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης.

Κρατώντας ένα αντικείμενο, πιθανότατα κατσαβίδι και απειλώντας με αυτό τον άνθρωπο που εργαζόταν εκείνη την ώρα στο ψιλικατζίδικο, ο άνδρας άρπαξε από τις προθήκες που βρίσκονταν δίπλα στον δρόμο προϊόντα, που κατά τις μαρτυρίες ήταν κάποια κρουασάν και αμέσως μετά τράπηκε σε φυγή.

Αμέσως ειδοποιήθηκε η Αστυνομία που ξεκίνησε έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.

