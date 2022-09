Πολιτική

Ερντογάν: Αν η Τουρκία είχε πει “όχι”, η Ελλάδα δεν θα ήταν στο ΝΑΤΟ

Με την Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τις ΗΠΑ τα «έβαλε» ο Πρόεδρος της Τουρκίας, σε συνέντευξή του.

Νέες βολές προς ΗΠΑ, Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση εξαπέλυσε ο Ταγίπ Ερντογάν, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό PBS. Ο Πρόεδρος της Τουρκίας εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τη στάση των ΗΠΑ σχετικά με τα F-16 και ούτε λίγο, ούτε πολύ, υποστήριξε ότι η Τουρκία είναι αδικημένη.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ερωτηθείς σχετικά με την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ και το αν η Τουρκία θα σταματήσει την ενταξιακή τους πορεία, αν δεν προσαρμοστούν οι δύο χώρες στις τουρκικές απαιτήσεις, απάντησε πως, «η τότε τουρκική κυβέρνηση είχε στηρίξει την επανένταξη Ελλάδας στο ΝΑΤΟ. Εάν έλεγε όχι σήμερα η Ελλάδα δεν θα ήταν στο ΝΑΤΟ. Αλλά έδωσε θετική απάντηση και η Ελλάδα είχε τη δυνατότητα να ενταχθεί ξανά στο ΝΑΤΟ».

Σχετικά με τα F-16, έκρινε ότι, «οι κυρώσεις είναι λάθος για δύο χώρες συμμάχους. Αν η Αμερική δεν μας δώσει το αποτέλεσμα που θέλουμε τί θα κάνουμε; Θα κοιτάξουμε μόνοι μας τί θα κάνουμε. Εσείς θα δώσετε στην Ελλάδα κάθε είδους στήριξη στο θέμα των F16. Θα τοποθετήσετε βάσεις εκεί αλλά στην Τουρκία η οποία είναι ανάμεσα στις 5 χώρες του ΝΑΤΟ που δίνει την κάθε είδους στήριξη, δεν θα δώσετε αυτή τη στήριξη. Σε μια τέτοια περίπτωση η Τουρκία θα δει μόνη της τί θα κάνει. Διαφορετικά δεν έχουμε πρόβλημα με τις ΗΠΑ».

«Θέλετε να ανήκετε στη δύση ή στην ανατολή;», ρωτήθηκε και απάντησε πως, «είμαστε μέρος του κόσμου, ούτε ανατολής, ούτε δύσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μας χρονοτριβεί εδώ και 52 χρόνια. Δεν θα δώσουμε λογαριασμό στην ΕΕ με ποιους θα συναντηθούμε».





Οι τίτλοι του τουρκικού Τύπου

Χουριέτ

«Δεν υπάρχει πρόβλημα που να μην μπορούμε να το λύσουμε». Ο Ερντογάν είπε πως δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν μπορούν να το λύσουν ΗΠΑ και Τουρκία μεταξύ τους. Ελπίζω την επόμενη περίοδο να αναπτύξουμε τη συνεργασία μας με ΗΠΑ και να λύσουμε τα προβλήματά μας.

«Συμφωνούμε με Μπάιντεν να ενισχύσουμε τη φιλία και τη συνεργασία μας».

Σαμπάχ

Ξεκάθαρο μήνυμα στον Μπάιντεν από Ερντογάν. «Συμπεριφέρσου ως σύμμαχος»

Γενί Σαφάκ

«Οι ΗΠΑ να συμπεριφερθούν ως σύμμαχοι»

«Οι ΗΠΑ πρέπει να συμπεριφέρονται με πνεύμα συμμαχίας»





