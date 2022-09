Οικονομία

Σκρέκας: Επιδότηση στο ρεύμα με τρία κλιμάκια

«Μηδενικές» οι πιθανότητες για διακοπή του ρεύματος, τόνισε ο Υπουργός Ενέργειας, λίγο πριν από την ανακοίνωση των μέτρων για την ενέργεια.

Σχεδόν μηδενικές χαρακτήρισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας τις πιθανότητες για διακοπές ρεύματος.

«Στη ζωή και όταν μαίνεται ένας πόλεμος συμβατικός και ενεργειακός, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα, αλλά επαναλαμβάνω ότι είναι πολύ μικρές αυτές οι πιθανότητες, σχεδόν μηδενικές», τόνισε μιλώντας στον Σκάι.

Στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την διασφάλιση επάρκειας περιλαμβάνεται η εγκατάσταση δεύτερης δεξαμενής υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρεβυθούσα, η αύξηση της λιγνιτικής παραγωγής, η δυνατότητα λειτουργίας μονάδων φυσικού αερίου με πετρέλαιο ντήζελ, η αποθήκευση φυσικού αερίου. Παράλληλα αναμένεται από την ΕΕ οδηγία για εξοικονόμηση ενέργειας ιδίως κατά τις ώρες αιχμής το μεσημέρι και το βράδυ.

Αναφερόμενος στο σύστημα επιδοτήσεων των λογαριασμών ενέργειας για το οποίο αναμένονται ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες ο κ. Σκρέκας επανέλαβε ότι θα υπάρχει κλιμάκωση των επιδοτήσεων στο ρεύμα με τρία κλιμάκια: στο πρώτο κλιμάκιο η επιδότηση θα είναι υψηλότερη και θα βαίνει μειούμενη. Επιπλέον θα υπάρχει πρόσθετη έκπτωση απολογιστικά για όσους επιτυγχάνουν εξοικονόμηση ενέργειας σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, η οποία θα προσδιορίζεται με την έκδοση εκκαθαριστικού λογαριασμού. Συνολικά εκτιμάται ότι θα απορροφηθεί το 90-94 % των αυξήσεων.

Δεν θα υπάρχει "μπόνους" εξοικονόμησης στους λογαριασμούς φυσικού αερίου, τόνισε ο υπουργός, καθώς είναι δύσκολο να γίνει επιμερισμός στις πολυκατοικίες που έχουν κεντρική θέρμανση με φυσικό αέριο. Η τιμή του καυσίμου είναι 7-10 φορές υψηλότερη σε σχέση με πέρυσι ωστόσο με την κρατική στήριξη θα είναι πιο προσιτή αλλά όχι στα επίπεδα προ κρίσης.

Το ΚΚΕ σε ανακοίνωση του αναφέρει «Όσο ενισχύονται οι παράγοντες αναπαραγωγής της ενεργειακής ακρίβειας και φτώχειας, δηλαδή η στρατηγική της “πράσινης μετάβασης” και η ενέργεια – εμπόρευμα, οι όποιες επιδοτήσεις θα είναι χωρίς αντίκρισμα για τα λαϊκά νοικοκυριά και θα καταλήγουν τελικά στις τσέπες των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτό που απαιτείται άμεσα για την ουσιαστική ανακούφιση του λαού, είναι η αξιοποίηση όλων των εγχώριων πηγών ενέργειας, κόντρα στις δεσμεύσεις της ΕΕ, κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ σε καύσιμα και ενέργεια. Οτιδήποτε άλλο, που προτείνουν κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση, είναι ανακύκλωση του προβλήματος».

