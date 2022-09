Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός:Τα κρούσματα της εβδομάδας - 111 θάνατοι σε 7 ημέρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσα είναι να νέα κρούσματα και οι θάνατοι για την εβδομάδα που μας πέρασε.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΕΟΔΥ, το απόγευμα της Τρίτης, σχετικά με τα δεδομένα της προηγούμενης εβδομάδας, για την εξέλιξη της πανδημίας κορονοϊού στην Ελλάδα, αναφέρονται τα εξής:

"Την εβδομάδα αναφοράς καταγράφηκαν 36.146 κρούσματα COVID-19 (3.465 ανά εκατoμμύριο πληθυσμού: 7% εβδομαδιαία μεταβολή) εκ των οποίων οι επαναλοιμώξεις αφορούν το 24% των λοιμώξεων. Ο συνολικός αριθμός των λοιμώξεων από την έναρξη της πανδημίας ανέρχεται σε 4.875.215 εκ των οποίων 52.0% γυναίκες.

Το σύνολο των εισαγωγών, στα νοσοκομεία της επικράτειας, την εβδομάδα αναφοράς ήταν 818 ασθενείς (7μερος μ.ό.: 117, 4% εβδομαδιαία μεταβολή), ενώ το σύνολο των εξιτηρίων ανέρχεται σε 754 ασθενείς (7μερος μ.ο.: 108, -13% εβδομαδιαία μεταβολή). Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι μέχρι τέλος της εβδομάδας αναφοράς είναι 82 (64.6% άνδρες) με διάμεση ηλικία 70 έτη και το 96.3% να έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Την εβδομάδα αναφοράς καταγράφηκαν 111 θάνατοι ασθενών COVID-19 (11 ανά εκατομμύριο πληθυσμού: -14% εβδομαδιαία μεταβολή) εκ των οποίων οι 25 (23%) απεβίωσαν μετά την παρέλευση τουλάχιστον 29 ημερών από την ημερομηνία εργαστηριακής επιβεβαίωσης της λοίμωξης COVID-19, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 33.010 θάνατοι, με το 96.0% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 38 έτη, ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 80 έτη.

Την εβδομάδα αναφοράς, το ποσοστό θετικότητας ήταν 5,87% σε σύνολο 616.288 εργαστηριακών ελέγχων (RT-PCR/Rapid-Ag) με το μέσο όρο επταημέρου να είναι 88.041 δείγματα (6% εβδομαδιαία μεταβολή).

Από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι 18 Σεπτεμβρίου 2022 , στα εργαστήρια που διενεργούν ελέγχους για τον SARS-CoV-2 και που δηλώνουν συστηματικά το σύνολο των δειγμάτων που ελέγχουν, έχουν συνολικά ελεγχθεί 12.518.348 (7μερος μ.ό.: 9.315, 2% εβδομαδιαία μεταβολή) κλινικά δείγματα ενώ από Μονάδες Υγείας και Κλιμάκια του ΕΟΔΥ που διενεργούν ελέγχους Rapid Ag έχουν ελεγχθεί 80.960.150 δείγματα (7μερος μ.ό.: 78.726, 7% εβδομαδιαία μεταβολή)".

Ανησυχία για ορισμένες περιοχές προκύπτει από τα δεδομένα στον "χάρτη" με την γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα.

Προβληματισμό δημιουργεί και η αυξητική τάση, σε ορισμένες περιοχές, του ιικού φορτίου στα λύματα μεγάλων πόλεων.

Ακόμη, από τον ΕΟΔΥ ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών για τον εντοπισμό κρουσμάτων από μεταλλάξεις του κορονοϊού στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και της "Κένταυρος"

Η επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:





Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: το μπάρμπεκιου, ο καβγάς με την Μαρέβα για το κλιματιστικό και η Τουρκία (βίντεο)

Ο Τουρισμός... έπιασε τα “χρυσά” έσοδα του 2019

“Παγιδευμένοι” - Μηταράκης: η εμφάνιση στην σειρά του ΑΝΤ1 και το παρασκήνιο (βίντεο)